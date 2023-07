Alerta: Criminosos usam links falsos do Desenrola Brasil para aplicar golpes

O lançamento do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil trouxe consigo uma onda de fraudes nas redes sociais e no WhatsApp. Links patrocinados no Facebook direcionam para sites fraudulentos que simulam atendimentos e prometem descontos exorbitantes, enquanto um link no WhatsApp leva as pessoas a um site falso da Serasa.

A empresa por trás do Facebook, Instagram e WhatsApp, Meta, afirma não permitir atividades fraudulentas, mas os golpistas continuam se aproveitando da popularidade do programa para enganar os endividados. A Serasa ressalta que negociações de dívidas ocorrem apenas por meio de seus canais oficiais, e alerta para propostas impossíveis de serem cumpridas feitas pelos criminosos.

Foto: Reprodução/Internet

O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, lançado na última segunda-feira (17), já está sendo usado como isca para fraudes que circulam no WhatsApp e nas redes sociais. Uma busca na biblioteca de anúncios do Facebook pelo termo "desenrola" revela centenas de links patrocinados, e parte deles direciona para sites fraudulentos.

Um desses links simula um chatbot de autoatendimento que faz perguntas e responde com promessas enganosas sobre o programa de renegociação de dívidas, como descontos de 99%, por exemplo.

Outro link oferece um material chamado "Guia do nome limpo" por R$ 27. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito. Como os posts identificados pela reportagem são patrocinados, a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, recebe uma remuneração para aumentar seu alcance. Ao ser procurada pela reportagem nesta terça-feira (18), a empresa afirmou não permitir atividades fraudulentas ou qualquer violação de seus padrões de comunidade e publicidade.

"Ao identificar conteúdos violadores, utilizamos uma combinação de denúncias da nossa comunidade, tecnologia e revisão humana para aplicar nossas políticas", afirmou a empresa. A Meta encoraja os usuários a denunciarem golpes na própria plataforma.

De acordo com uma verificação realizada pela Agência Lupa, um link circula no WhatsApp desde segunda-feira (17), orientando as pessoas a acessarem um site falso que supostamente seria da Serasa.

Os bancos participantes do programa Desenrola possuem seus próprios canais para os correntistas interessados em quitar dívidas adquiridas entre 2019 e 2022, sendo responsabilidade do endividado procurá-los para negociar, e não o contrário. Portanto, qualquer link que não provenha da instituição financeira é suspeito de ser um golpe.

O Serasa esclareceu que realiza a renegociação de dívidas somente por meio dos canais oficiais da empresa, como o site Serasa Limpa Nome, o aplicativo para smartphones Android e iPhone, e o WhatsApp (11) 99575-2096.

É comum que golpistas se façam passar por representantes de empresas que renegociam dívidas nas redes sociais para oferecer propostas incompatíveis com o mercado, conforme destacou Franciele Tiburcio, coordenadora de soluções da Serasa. "Prometem retirar a negativação na hora e aumentar a pontuação de crédito em 24 horas, o que é impossível."

Um vídeo falso verificado pelo UOL, por exemplo, afirma que as dívidas serão perdoadas com um desconto de 99%. No entanto, os descontos oferecidos pela Caixa e pelo banco Inter chegam, no máximo, a 90% e apenas para algumas condições específicas. O valor final é negociado diretamente com o banco.

O objetivo dos criminosos é levar os endividados ao link falso. O site é uma falsificação da plataforma da Serasa, que se passa por uma suposta edição especial do Desenrola Brasil. A Serasa ressalta que não é responsável pelo referido endereço.

Da redação com Folhapress