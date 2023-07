FGTS anuncia distribuição recorde de R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores em 2023

Conselho Curador do FGTS aprova distribuição de R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores, representando 99% do lucro de 2022. Pagamentos começarão na próxima semana e serão concluídos em agosto. Trabalhadores terão ganho real de 1,3% em suas contas vinculadas. Montante é menor que em 2022 (R$ 13,2 bilhões). Caixa Econômica realizará operação de crédito nas contas.

Foto: Reprodução/Internet

Nesta terça-feira (25), o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deliberou a distribuição de R$ 12,7 bilhões para os trabalhadores com contas vinculadas. Essa quantia representa cerca de 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, que alcançou a marca de R$ 12,8 bilhões.

De acordo com informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que a distribuição dos lucros tenha início até a próxima semana, sendo finalizada até o fim do mês de agosto.

Com essa medida aprovada, os trabalhadores terão um ganho real em suas contas vinculadas, ou seja, um aumento acima da inflação, chegando a 1,3%.

No entanto, é importante ressaltar que o montante a ser distribuído é menor do que o repassado no ano anterior, em 2022, quando foram distribuídos R$ 13,2 bilhões.

Veja abaixo a lista dos valores distribuídos nos últimos anos:

2022: R$ 13,2 bilhões

2021: R$ 8,12 bilhões

2020: R$ 7,5 bilhões

A situação financeira do FGTS em 2022 mostrou os seguintes números, conforme a apresentação feita durante a reunião:

Receitas: R$ 49,7 bilhões

Despesas: R$ 36,9 bilhões

Resultado: R$ 12,8 bilhões (99% desse valor será distribuído)

Segundo informações fornecidas pela Caixa Econômica, a distribuição dos lucros do FGTS está prevista em lei e tem como objetivo "elevar a rentabilidade das contas vinculadas do trabalhador".

Conforme a legislação vigente, cabe ao Conselho Curador do FGTS autorizar a distribuição dos lucros, sendo a Caixa responsável pela operação de crédito nas contas dos trabalhadores.

A instituição financeira explicou: "O valor referente à distribuição de resultado é proporcional ao saldo da conta vinculada posicionado em 31 de Dezembro do ano-base do resultado auferido, e o crédito ocorre até o dia 31 de Agosto do ano seguinte. Esse valor é obtido por meio da multiplicação do saldo existente na conta pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS."

Da redação com G1