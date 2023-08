Mercado aquecido? Veja os 10 carros mais vendidos em julho de 2023

O mercado de veículos seminovos e usados continua a demonstrar sua resiliência, apresentando um desempenho robusto nas vendas durante o mês de julho de 2023.

Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Conforme o relatório divulgado pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), as vendas cresceram 3,7% em comparação com junho de 2023, alcançando um total de 1.218.355 veículos comercializados no período. Este desempenho solidifica a tendência positiva observada no mercado.

A preferência dos consumidores por modelos específicos também foi evidente nos dados de vendas de julho. Os dez carros usados mais vendidos no período foram:

1. Volkswagen Gol – 63.609 unidades

2. Fiat Palio – 36.136 unidades

3. Fiat Uno – 35.917 unidades

4. Chevrolet Onix – 28.263 unidades

5. Fiat Strada – 26.762 unidades

6. Chevrolet Celta – 22.028 unidades

7. Toyota Corolla – 21.109 unidades

8. Volkswagen Fox – 20.096 unidades

9. Ford Ka – 19.841 unidades

10. Hyundai HB20 – 19.810 unidades

Além do destaque mensal, o desempenho anual do mercado também é impressionante. O total acumulado de veículos seminovos e usados vendidos no ano já ultrapassa a marca de 8 milhões, totalizando 8.069.442 unidades. Essa cifra representa um crescimento notável de 11,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

"Mesmo com os incentivos concedidos pelo Governo Federal, para alavancar a venda de carros zero km, quando concorremos com alguns modelos durante um certo tempo, o segmento de seminovos e usados continua apresentando resultados sequenciais positivos nas vendas. Com a chegada do final de ano, período normalmente muito favorável para o comércio em geral, esperamos chegar a algo em torno de 15 milhões de veículos comercializados", analisou o presidente da Fenauto, Enilson Sales.

