Imposto de Renda: 4º lote de restituição deve beneficiar contribuintes sem prioridades

A partir do dia 24 de agosto, os contribuintes poderão consultar informações sobre o 4º lote de restituição do Imposto de Renda. O pagamento desse lote está agendado para o dia 31 de agosto. Nesse lote, a Receita Federal pretende contemplar aqueles contribuintes que não se enquadram em categorias prioritárias, seguindo a tendência estabelecida no terceiro lote.

Foto: Agência Brasil/Marcello Casal

A liberação da consulta ao novo lote ocorrerá no dia 24 de agosto, uma semana antes do pagamento. No entanto, a quantidade exata de beneficiários que serão contemplados ainda não foi divulgada pela Receita Federal.

Os critérios para inclusão no 4º lote são os seguintes:

Contribuintes que não possuem prioridade legal ou vantagem definida pela Receita Federal na temporada de 2023; Contribuintes que estavam retidos na malha ou que entregaram ou retificaram suas declarações após os pagamentos dos lotes anteriores.

A Receita Federal esclarece que a grande maioria dos contribuintes com prioridades já tiveram suas restituições pagas nos três primeiros lotes, desde que não tenham enfrentado problemas na declaração ou na entrega.

O processo de pagamento segue uma ordem específica, beneficiando primeiro os grupos com maior prioridade:

Idosos com idade superior a 80 anos; Idosos acima de 60 anos; Pessoas com moléstia grave ou deficiência física ou mental; Professores; Quem recebeu com chave Pix CPF ou utilizou a pré-preenchida; Os demais contribuintes.

É importante ressaltar que os grupos de 1 a 5 receberão suas restituições antes do grupo 6.

Além disso, dentro de cada grupo, em caso de empate, a data de entrega da declaração é usada como critério de desempate. Por exemplo, se dois contribuintes estão no mesmo grupo e um deles enviou a declaração antes do outro, o primeiro receberá a restituição primeiro.

A Receita Federal gera os lotes de restituição a partir do dia 10 de cada mês, seguindo a ordem de prioridade e a data de entrega da declaração. Para os próximos lotes, as regras devem ser semelhantes, e no 4º lote, espera-se que a maioria dos contemplados seja do grupo 6, ou seja, os demais contribuintes.

Nos lotes anteriores, observou-se que:

No 1º lote, foram contemplados principalmente idosos e professores, com 66% dos beneficiados sendo idosos, 25% professores e 4% pessoas com deficiência ou doença grave, enquanto 5% optaram pelo Pix ou pela pré-preenchida. No 2º lote, o grupo 5 (chave Pix CPF ou pré-preenchida) representou a maioria dos beneficiados, com uma porcentagem restante dos outros grupos prioritários. No 3º lote, foram pagos contribuintes que não faziam parte de categorias prioritárias, totalizando 1.600.964 beneficiários.

Essas são as informações até o momento sobre o 4º lote de restituição do Imposto de Renda. Fique atento às datas e critérios estabelecidos pela Receita Federal.

Da Redação com Infomoney