Hoje tem chuva de meteoros; veja 5 dicas de avistamento de estrelas cadentes:

Neste final de semana, na madrugada de sábado (12) para domingo (13), ocorre o auge de uma das chuvas de meteoros mais aguardadas do ano, as Perseidas, fenômeno que é particularmente intenso no hemisfério Norte, onde pode gerar até 100 "estrelas cadentes" por hora. No hemisfério Sul, incluindo o Brasil, a taxa de avistamento variará entre 5 e 30 meteoros por hora, dependendo da região.

A chuva de meteoros ocorre quando fragmentos de rocha espacial entram na atmosfera da Terra a altas velocidades, causando efeitos luminosos que se assemelham a estrelas cadentes.

A visualização dos meteoros será mais eficaz em áreas mais ao norte do país, como as regiões Norte e Nordeste, mas é possível observar o fenômeno também em outras regiões brasileiras.

Para esta madrugada, o projeto de monitoramento de meteoros Exoss, ligado ao Observatório Nacional, estima as seguintes possibilidades no Brasil:

Região Norte: entre 25 e 40 meteoros por hora;

Região Nordeste: entre 15 e 30 meteoros por hora;

Região Centro-Oeste: entre 8 e 20 meteoros por hora;

Sudeste: entre 5 e 10 meteoros por hora;

Região Sul: menos de 5 meteoros por hora.

Listamos cinco dicas para a observação do fenômeno. Veja:

A melhor janela de observação é entre as 3h30 e o amanhecer, olhando para a região norte do céu onde está o radiante (ponto onde os meteoros parecem convergir); Recursos como sites ou aplicativos de astronomia podem indicar a direção e o horário exato para a sua localidade; Procure locais com pouca poluição luminosa, que seja confortável e seja paciente; A madrugada de domingo para segunda-feira também oferece uma boa chance de avistar meteoros; Para cada estrela cadente avistada, faça um pedido, como manda a tradição.

A chuva de meteoros Perseidas ocorre anualmente quando a Terra cruza uma trilha de detritos deixados pelo cometa Swift-Tuttle, entre julho e agosto. Este cometa, descoberto em 1862, tem aproximadamente 26 km de largura e orbita a Terra a cada 130 anos, deixando rastros de pequenos fragmentos de rochas e poeira que causam a chuva de meteoros.

A chuva de meteoros Perseidas tem raízes em lendas e mitologias, sendo conhecida na Espanha como "Lágrimas de San Lorenzo". No contexto grego, a constelação de Perseu está ligada ao herói que derrotou a Medusa e salvou Andrômeda.

