Atualização: ONS afirma que apagão nacional foi 'ação controlada' para proteger o sistema interligado de energia elétrica

Um apagão de energia elétrica abalou diversas regiões do Brasil, em uma ação preventiva visando conter a disseminação de um problema ainda não esclarecido. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revelou que cerca de 16 mil megawatts (MW) de energia foram deliberadamente desligados como medida de segurança.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

O Ministério de Minas e Energia já havia comunicado anteriormente que a interrupção teve origem na abertura da interligação Norte/Sudeste, por volta das 8h31 da manhã. No entanto, as causas subjacentes desse incidente inicial estão sob investigação. É digno de nota que os esforços de restabelecimento já estão em curso em todas as áreas do país afetadas.

De acordo com o renomado especialista Pedro Luiz Côrtes, professor e pesquisador do Instituto de Energia da Universidade de São Paulo (USP), o Brasil se beneficia de um intrincado sistema de geração e distribuição de energia elétrica interconectado. Esse arranjo propicia uma maior facilidade no controle de adversidades e ajuda a conter sua propagação para além de um ponto específico.

“O fato de nós termos praticamente todo o sistema de geração e distribuição de energia interligado é uma grande vantagem para o Brasil, porque permite que uma região que seja, num determinado momento, superavitária em geração de energia, possa transferir parte dessa energia para uma região onde a geração de energia não esteja sendo suficiente para suprir a demanda. Então isso é uma grande vantagem porque isso otimiza muito o nosso sistema de geração e de distribuição, permitindo um melhor uso das capacidades técnicas existentes”. Conclui Côrtes.

O especialista da USP explica que, em condições normais, inconvenientes menores são prontamente compensados pelo sistema. No entanto, quando um problema de maior magnitude emerge, é ativado um procedimento de desligamento controlado em outras regiões, visando conter a propagação até que a raiz do problema seja elucidada e uma solução encontrada.

“Eventuais problemas são rapidamente compensados, mas quando há ocorrência de um problema maior, preventivamente há um desligamento de outras regiões que estão ligadas no sistema por uma questão de proteção do próprio sistema. Até se entender o que aconteceu, o que levou a essa queda de energia em um determinado ponto, outros sistemas são desligados, para evitar maiores problemas nas linhas de transmissão”, explica o pesquisador.

Todos os estados do Brasil experimentaram episódios de apagão nesta terça-feira (15), com exceção de Roraima, que não integra o sistema interligado de energia elétrica, conforme informado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Da redação

Com informações da Itatiaia