Primeiro caso da variante Éris do coronavírus é confirmado no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira, 17 de agosto, a confirmação do primeiro caso da nova variante do coronavírus, denominada EG.5 e também conhecida como Éris, no Brasil. A paciente afetada é uma mulher de 71 anos que já havia completado seu esquema vacinal.

Foto: Reprodução Internet

O caso ocorreu em São Paulo e a paciente já se encontra recuperada, conforme relatado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). Ela apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse, fadiga e dor de cabeça, em 30 de julho, e o material para o exame laboratorial foi coletado em 8 de agosto.

A nova mutação do coronavírus, EG.5, recebeu classificação de baixo risco à saúde pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A variante Éris se espalhou globalmente, com destaque para sua disseminação nos Estados Unidos, Reino Unido e China.

Em meio à confirmação desse caso, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação para a população, sobretudo para os grupos mais suscetíveis a complicações causadas pela doença. Além disso, são recomendadas as práticas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em ambientes fechados, mal ventilados ou em aglomerações. Também é destacado o isolamento de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. Essas medidas valem igualmente para indivíduos que apresentem sintomas semelhantes aos da gripe.

Da Redação com EM