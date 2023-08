Pesado! Litro do diesel sobe 8,3% nos postos após aumento da Petrobras; gasolina também sobe

O valor por litro de diesel nos postos de abastecimento teve um aumento significativo de 8,3% durante esta semana, atingindo o patamar de R$ 5,50. Esse aumento é uma resposta direta ao acréscimo de 26% anunciado pela Petrobras na quarta-feira (16) para o preço do diesel nas refinarias. Quanto à gasolina, a qual teve um aumento de 16% nas refinarias, o valor médio por litro subiu 2,2%, chegando a R$ 5,65.

Foto: Reprodução Internet

Adicionalmente, o preço médio do botijão de gás de cozinha, com capacidade para 13 quilos, apresentou uma ligeira elevação de 0,2% ao longo da semana, alcançando um valor médio de R$ 101,21. Estes números derivam do relatório semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), abrangendo o período entre 13 e 19 de agosto.

Em termos nominais, a Petrobras implementou um reajuste de R$ 0,78 por litro de diesel A e R$ 0,41 por litro de gasolina A. Dado que a gasolina C, vendida nos postos, é composta por uma mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, a parcela referente à Petrobras no preço final ao consumidor equivale a uma média de R$ 2,14 por litro vendido.

A medida de aumento por parte da estatal visou a diminuir a defasagem entre os preços nacionais e internacionais, ainda que, na quinta-feira (17), essa diferença persistisse em 11% para ambos os tipos de combustíveis. Antes dos reajustes, essa defasagem se situava em 27% para a gasolina e 28% para o diesel.

Da Redação com Infomoney