Faustão precisará de um novo coração; saiba como funciona o transplante

Em tratamento para insuficiência cardíaca desde 2020, o apresentador Fausto Silva (73 anos), foi incluído na fila de transplante de coração, informou o Hospital Israelita Albert Einstein, no domingo (20). Enquanto espera pelo órgão, diálise e necessita de medicamentos para “ajudar na força de bombeamento” do sangue na unidade de saúde, onde foi internado no início do mês.

Foto: Fausto Silva / Instagram / Reprodução

O coração é principal órgão do sistema cardiovascular. De acordo com o Ministério da Saúde, é como se ele fosse uma câmara oca que tem quatro cavidades (dois átrios e dois ventrículos). O peso normal varia entre 250 e 350 gramas, maios ou menos do tamanho de um punho fechado.

A partir do momento que o coração tem uma diminuição ou perda da função de bombear sangue, diz-se que ele enfrenta um quadro de insuficiência cardíaca. Ela pode ter várias causas, como doenças valvares e cardiomiopatias (doenças que atingem o músculo cardíaco), por exemplo.

O transplante não é nem de longe a primeira opção dos médicos no início do tratamento de uma insuficiência. Segundo Paulo Pego Fernandes, presidente do conselho deliberativo da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (Abto) e cirurgião cardiotorácico da Universidade de São Paulo (USP), a substituição só é cogitada “quando o coração vai perdendo a função e os remédios já não funcionam mais”.

Como funciona o transplante de coração?

Antes da cirurgia, conforme Fernandes, há uma série de contextos que os pacientes podem enfrentar. Alguns conseguem esperar de casa, com auxílio de medicações, e outro precisam ficar internados, alguns em cuidado intensivo (UTI). Na hora da operação, quando um órgão é disponibilizado, a equipe cirúrgica se divide em duas. Uma fica responsável pela retirada da estrutura doente e outra por transplantar a saudável. “Do ponto de vista técnico, não é uma cirurgia tão complexa”, afirma.

Quais os riscos de um transplante de coração?

Depois do procedimento, o paciente fica internado em terapia intensiva até o quadro estar estabilizado. As complicações do transplante de coração seguem a mesma lógica dos demais órgãos, os perigos principais são de rejeição e infecção.

A rejeição representa um ataque do sistema imune do paciente ao órgão estranho, para enfrentá-la, são ministrados remédios imunossupressores, que pisam no “freio” da imunidade, mas, por diminuí-la, deixam o paciente mais vulnerável a infecções oportunistas. Encontrar um balanço entre “desarmar” o sistema imune e não deixar a pessoa indefesa é uma equação complexa, que é avaliada caso a caso.

A imunossupressão é algo que vai acompanhar o transplantado para sempre. Segundo Fernandes, pacientes que passam por transplante de coração tomam cerca de três medicações do tipo.

Quantas pessoas estão na fila de espera de transplante do coração no Brasil?

Até março, de acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, da Abto, há 310 adultos e 59 crianças em espera por coração no Brasil. Segundo o médico Gustavo Ferreira, presidente da Abto, o número cresceu um pouco em relação a anos anteriores. “Está um pouco maior, porque toda a capacidade de nossa a estrutura de transplante está voltando completamente, então, o encaminhamento para transplante está maior.”

A fila de transplantes no Brasil é única. Cada estado tem a sua, no entanto, eles precisam enviá-las ao Sistema Nacional de Transplantes, que coordena a distribuição. Os critérios para elegibilidade vão variar de acordo com o órgão e o tecido. Alguns deles são gravidade, tipo sanguíneo, compatibilidade, peso, tempo de espera e localização geográfica. Segundo Pego, para o transplante de coração, a média de espera é de 2 meses para casos de maior gravidade e 18 meses quando o quadro é mais estável.

Qual a taxa de satisfação de quem passa por um transplante de coração?

O objetivo de um transplante não é só aumentar o tempo em vida (sobrevida) do paciente, mas também elevar a qualidade de vida dele. Esse conceito envolve saúde física, mental e social. Ou seja, retomar as atividades da vida cotidiana com autoestima e bem-estar.

“O paciente que realmente precisa de transplante e que não faz, a qualidade de vida dele é muito ruim. Quando está (em estado) muito grave, não consegue mais sair do hospital, e o risco de vida é altíssimo. Não tem outra saída, o transplante é a saída, é a chance da pessoa viver e da pessoa ter alta do hospital e voltar a ter uma vida muito próxima da normal”, afirma Fernandes.

Da redação com Estado de São Paulo