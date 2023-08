‘O Pai das Apaes’, morre ex-deputado Eduardo Barbosa

O ex-deputado Eduardo Barbosa (PSDB) deixa legado em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). O político mineiro era conhecido como 'Pai das Apaes', justamente pela luta de décadas para garantir os direitos dos excepcionais. Eduardo Barbosa morreu na madrugada desta quarta-feira (23), em Brasília, aos 64 anos, dois dias antes de completar 65.

Foto: Reprodução/Internet

O político passou uma cirurgia cardíaca em 14 de julho. O corpo será levado para de Pará de Minas, onde será enterrado.

O trabalho de Eduardo Barbosa pela causa começou há décadas, antes mesmo de ele presidir a Apae de Pará de Minas, sua cidade Natal, em 1986. Médico, ele também fundou e presidiu federação das Apaes, foi autor de vários projetos voltados para os excepcionais, foi secretário do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente de Minas e presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Estado da Assistência Social.

Referência

Em nota, o PSDB de Minas lamentou ‘profundamente’ a morte, se solidarizou com familiares, amigos e tucanos, e lembrou que Eduardo era uma referência da boa política.

“Dedicou sua vida ao trabalho pelas APAEs. Como médico voluntário, ingressou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Pará de Minas e chegou a assumir a presidência da entidade. Em 1992, fundou e presidiu a Federação das Apaes de Minas Gerais – entidade que congrega mais de 400 filiadas e atende, aproximadamente, 80 mil pessoas com deficiência”, destaca.

O político mineiro exerceu quatro mandatos na Câmara dos Deputados (de 1995 a 2022) e foi ouvidor-geral da Casa e vice-líder do PSDB por vários anos.

Vários políticos lamentaram o falecimento nas redes sociais. "[Eduardo Barbosa] foi nossa referência na defesa dos mais vulneráveis e em todas as políticas sociais produzidas nas últimas décadas. Vai fazer muita falta na luta por justiça social e por um Brasil mais humano e melhor para todos!", tuitou o deputado Osmar Terra (MDB-RS).

"Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do deputado Eduardo Barbosa, grande defensor das Apaes, ótimo secretário de estado, um grande amigo que se vai", disse o ex-deputado Eduardo Azeredo (MG), colega de partido de Barbosa.

Formado na Escola de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMB), em 1984, Eduardo tinha pós-graduação em Saúde Pública pela Faculdade de Ribeirão Preto e se especializou em liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância na Universidade de Harvard.

Auxílio

Eduardo Barbosa foi autor do projeto que deu origem à lei que criou uma renda básica emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa, durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19 (PL 9236/17); e do projeto que originou a lei que obriga o país a garantir educação e aprendizagem ao longo da vida a jovens e adultos que estão fora da idade escolar e às pessoas que têm necessidades especiais (PL 5374/16).

Leia a nota do PSDB na íntegra

O PSDB de Minas Gerais lamenta profundamente a morte do ex-deputado federal Eduardo Barbosa, uma das maiores lideranças do partido. O PSDB se solidariza com familiares, amigos e tucanos, que também perdem, neste momento difícil, uma referência da boa política.

Foi membro do Conselho de Administração da Federação Nacional das APAEs, presidente da Federação das APAEs de Minas Gerais e presidente da Federação Nacional das APAEs por várias vezes, como também presidente do Fórum Nacional do Secretários de Estado de Assistência Social.

