Preço da gasolina atinge seu maior nível em mais de um ano, chegando a superar R$ 7 em 11 estados

De acordo com um levantamento recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil subiu para R$ 5,88. Essa marca representa o patamar mais alto observado em mais de um ano, abrangendo a semana que compreendeu o período de 20 a 26 de agosto. Essa alta registrada foi de 4,07% em relação ao valor de R$ 5,65, que havia sido registrado na semana anterior. Vale notar que o preço atual fica abaixo somente da média de julho do ano passado, quando atingiu R$ 5,89. O preço máximo identificado nesse levantamento foi de R$ 7,62.

Foto: Reprodução Internet

Diesel também apresenta aumento, com média de R$ 5,93 e picos de R$ 8,00 em alguns estados

O preço do diesel também experimentou um aumento significativo. Segundo a ANP, o valor médio desse combustível subiu 10%, alcançando uma média de R$ 5,93 por litro. Esse valor está notavelmente acima do preço divulgado na semana precedente pela ANP, que era de R$ 5,38. O relatório aponta ainda que o valor ultrapassou a marca dos R$ 7,00 em 11 estados e, em São Paulo, chegou até R$ 8,00.

Esses aumentos podem ser associados ao reajuste feito pela Petrobras, que teve efeito a partir do dia 16 de agosto nas refinarias. Como consequência, essas alterações nos preços dos combustíveis têm o potencial de impactar a taxa de inflação. Além disso, o etanol também não ficou imune a essas elevações de preço, visto que a ANP observou um aumento de 1,39% na última semana. O etanol, em média, foi vendido por R$ 3,66, comparado aos R$ 3,61 da semana anterior. O valor mais alto encontrado nesse contexto foi de R$ 6,37.

Da Redação com Agência Brasil