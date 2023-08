Hotmilhas anuncia suspensão das atividades após crise na 123milhas

Continua a crise das empresas especializadas em compra de milhas aéreas para viagens: a Hotmilhas, subsidiária da 123milhas, atrasou pagamentos previstos na última sexta-feira (25) e anunciou a suspensão temporária dos negócios.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

O problema, segundo a empresa, ocorreu devido à “forte queda” das vendas da 123 milhas, em meio à polêmica sobre a suspensão da emissão de bilhetes pela empresa. A HotMilhas é também sediada em Belo Horizonte.

No site da empresa, agora o consumidor só encontra o recado de que as compras de milhas estão temporariamente suspensas. Em nota à imprensa, a empresa afirma que “está fazendo todos os esforços possíveis para regularizar a situação e honrar os compromissos firmados”. A Hotmilhas compra milhas acumuladas e paga os clientes em dinheiro.

No site Reclame Aqui, dezenas de reclamações foram registradas sobre a empresa ao longo do final de semana. Clientes relatam que não receberam o pagamento no dia previsto, e outros dizem temer que a empresa não honre com os compromissos agendados para os próximos meses, que, no caso de alguns deles, chega a dezenas de milhares de reais.

Da redação com O Tempo