Trégua no tempo frio: próximos dias serão de mudança e final de semana será marcado pelo calor

A semana será marcada por variações de temperatura em boa parte do Brasil. Na última segunda-feira (28), diversas cidades do Rio Grande do Sul registraram mínimas negativas. Já no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro registram máximas abaixo de 20ºC.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

A tendência, porém, é de que esse frio todo que vem atingindo o Centro-Sul vá diminuindo ao longo dos próximos dias, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste.

No final de semana, à medida que essa frente fria perde força, os termômetros devem voltar a registrar máximas perto dos 30°C ou até mesmo ultrapassar essa marca no Sudeste. Já nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste esses valores podem alcançar até 38°C.

No Sul, nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul, o frio permanecerá e pode ocorrer novamente geada em regiões mais baixas até pelo menos a próxima quarta-feira (30). Na quinta (31), as temperaturas mínimas começam a subir levemente. Em Porto Alegre, as máximas, porém, não ultrapassarão os 26ºC ou 27ºC ao longo desta semana.

Apesar disso, no sábado (02), uma nova frente fria chegará à região, intensificando áreas de instabilidade e fazendo os termômetros cair.

"Além de queda de temperatura, essa frente fria pode trazer temporais para a região", alerta Giovani Dolif, meteorologista do Cemaden.

Veja abaixo os destaques de cada região até a próxima semana segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Previsões por região:

Sul

No Sul, a previsão é de tempo seco e sem chuvas no início desta semana. No entanto, a partir do sábado (02/09), uma nova frente fria chegará à região, intensificando áreas de instabilidade. Há risco de temporais.

No noroeste do Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina, a chuva pode ser forte, com acumulados que podem ultrapassar 50 mm. Já no norte do Paraná, o tempo continuará seco e sem chuvas em grande parte da semana.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias, segundo o Inmet:

Porto Alegre: mín. 7°C/máx. 22°C nesta terça (29); mín. 12ºC/máx. 24°C na quarta (30).

Florianópolis: mín. 12°C/máx. 18°C nesta terça (29); mín. 16°C/máx. 20ºC na quarta (30).

Curitiba: mín. 8°C/máx. 15°C nesta terça (29); mín. 11°C/máx. 20°C na quarta (30).

Sudeste

De acordo com o Inmet, o tempo também ficará seco e sem chuvas em São Paulo e no sul de Minas Gerais, com a umidade relativa do ar abaixo de 30%. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais, há previsão de chuvas com acumulados de até 30 mm.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias, segundo o Inmet:

Belo Horizonte: mín. 13°C/máx. 24°C nesta terça (29); mín. 14°C/máx. 25°C na quarta (30);

Rio de Janeiro: mín. 16°C/máx. 22°C nesta terça (29); mín. 17°C/máx. 23°C na quarta (30).

São Paulo: mín. 11°C/máx. 20°C nesta terça (29); mín. 14°C/máx. 22°C na quarta (30).

Vitória: mín. 19°C/máx. 23°C nesta terça (29); mín. 20°C/máx. 25°C na quarta (30).

Centro-Oeste

Na região, a persistência de uma massa de ar seco deixará o tempo estável, quente e sem chuva em praticamente toda a região.

Por outro lado, nas áreas de divisa entre Goiás e o Distrito Federal, há previsão de chuvas pontuais e maiores que 30 mm.

Além disso, poderão ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ainda segundo o Inmet.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Brasília: mín. 17°C/máx. 26°C nesta terça (29); mín. 17°C/máx. 28°C na quarta (30).

Campo Grande: mín. 18°C/máx. 29°C nesta terça (29); mín. 20°C/máx. 30°C na quarta (30).

Cuiabá: mín. 23°C/máx. 37°C nesta terça (29); mín. 25°C/máx. 38°C na quarta (30).

Goiânia: mín. 19°C/máx. 32°C nesta terça (29); mín. 19°C/máx. 33°C na quarta (30).

Nordeste

A previsão do Inmet indica tempo seco especialmente no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e no interior da região. Aliado a isso, a umidade do ar deve cair nesses locais.

Apesar disso, devido à umidade vinda do oceano, há possibilidade de chuva na costa leste da região, especialmente, no litoral baiano.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Aracaju: mín. 24°C/máx. 30°C nesta terça (29); mín. 24°C/máx. 30°C na quarta (30).

Fortaleza: mín. 24°C/máx. 32°C nesta terça (29); mín. 23°C/máx. 33°C na quarta (30).

João Pessoa: mín. 24°C/máx. 30°C nesta terça (29); mín. 24°C/máx. 30°C na quarta (30).

Maceió: mín. 23°C/máx. 30°C nesta terça (29); mín. 22°C/máx. 30°C na quarta (30).

Natal: mín. 24°C/máx. 30°C nesta terça (29); mín. 24°C/máx. 31°C na quarta (30).

Recife: mín. 25°C/máx. 30°C nesta terça (29); mín. 25°C/máx. 30°C na quarta (30).

Salvador: mín. 24°C/máx. 30°C nesta terça (29); mín. 24°C/máx. 30°C na quarta (30).

São Luís: mín. 25°C/máx. 32°C nesta terça (29); mín. 25°C/máx. 31°C na quarta (30).

Teresina: mín. 24°C/máx. 37°C nesta terça (29); mín. 23°C/máx. 37°C na quarta (30).

Norte

A previsão é de volumes maiores que 50 milímetros (mm) no noroeste do Amazonas, ainda segundo o Inmet, isso devido ao calor e alta umidade.

Já nas demais áreas da região, o tempo ficará seco e sem chuva.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias:

Belém: mín. 24°C/máx. 35°C nesta terça (29); mín. 24°C/máx. 35°C na quarta (30).

Boa Vista: mín. 25°C/máx. 37°C nesta terça (29); mín. 25°C/máx. 36°C na quarta (30).

Macapá: mín. 24°C/máx. 24°C nesta terça (29); mín. 25°C/máx. 34°C na quarta (30).

Manaus: mín. 26°C/máx. 37°C nesta terça (29); mín. 26°C/máx. 33°C na quarta (30).

Palmas: mín. 22°C/máx. 35°C nesta terça (29); mín. 23°C/máx. 36°C na quarta (30).

Porto Velho: mín. 23°C/máx. 36°C nesta terça (29); mín. 23°C/máx. 36°C na quarta (30).

Rio Branco: mín. 23°C/máx. 36°C nesta terça (29); mín. 23°C/máx. 36°C na quarta (30).

Com g1