'Super Lua Azul': fenômeno acontecerá nesta quarta-feira

Se o clima em Sete Lagoas estiver mais aberto (a previsão que a chuva aconteça até durante à noite), olhe para o céu: teremos nesta quarta-feira (30) a 'Super Lua Azul' - o fenômeno só irá se repetir em 2037.

Foto: Paulo Ricca / Público

Apesar do nome, superlua nada mais é que um fenômeno em que a Lua estará mais próxima da Terra. Por essa razão, ela pode parecer maior e ficar mais brilhante. Em média, a distância entre a Terra e a Lua é entre 382 mil. Com a de hoje, nosso satélite natural estará a uma distância de 357.181 km da Terra.

Agosto foi um mês privilegiado. Logo no início, teve a Superlua do Esturjão. Ainda neste ano, deverá ter mais uma superlua, conhecida como "Superlua da Colheita", prevista para 29 de setembro.

Por quê Super Lua Azul?

O nome superlua, segundo o Observatório Nacional, foi dado pelo astrólogo Richard Nolle, em 1979. Na revista periódica americana Dell Horoscope, que não existe mais, ele escreveu que receberia o selo de superlua quando houvesse lua nova ou cheia no perigeu (ponto mais próximo da Terra na órbita de um corpo celeste) ou até 90% próxima desse ponto - não está claro este corte de proximidade que ele usou.

Já o azul vem da expressão em inglês "once in a blue moon", que significa algo como "raramente" ou "uma vez na vida, outra na morte". Como é raro ter duas superluas em um mês, o fenômeno acabou ganhando essa "coloração" no nome.

Da redação com UOL