O cantor gospel mineiro Regis Danese, de 50 anos, sofreu um grave acidente de trânsito na noite de quarta-feira, 30 de agosto, na BR-153, enquanto se dirigia a um show na cidade de Ceres, localizada na região Central de Goiás. Por meio das redes sociais, o artista compartilhou um vídeo solicitando o apoio em orações enquanto recebia cuidados dos socorristas.

"Acabei de passar por um acidente e estou recebendo atendimento médico. O veículo ficou completamente danificado. Peço que orem por mim. Sinto muita dor na região abdominal. Deus é misericordioso, Deus é leal. Acredito que tudo se resolverá", disse ele. Na filmagem, é possível ver que ele está com um sangramento facial. Veja vídeo:

Cantor gospel, Régis Danese, sofreu acidente e foi resgatado por socorristas pic.twitter.com/vCAY7fqF2L — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) August 31, 2023

De acordo com um comunicado divulgado pela esposa do cantor, Kelly Danese, o automóvel em que ele estava colidiu de frente com uma carreta e acabou capotando. Regis estava ao volante e seu irmão o acompanhava no veículo.

Atualmente, Regis está recebendo tratamento no Hospital de Jaraguá, onde passou por uma série de exames para avaliar seu estado de saúde. Felizmente, seus sinais vitais estão estáveis e ele está consciente. O irmão que o acompanhava no momento do acidente não sofreu ferimentos graves.

Natural de Passos, cidade localizada no Sul de Minas Gerais, Regis Danese é um dos cantores gospel mais renomados do Brasil. Uma de suas composições mais notáveis é a canção intitulada "Faz um Milagre em Mim".

