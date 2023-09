Explosão em Metalúrgica em São Paulo deixa dois mortos e vários feridos

Na manhã desta sexta-feira, dia 1º de setembro, uma tragédia abalou a tranquilidade do bairro Pinhal, em Cabreúva (SP), situada a cerca de 85 quilômetros da cidade de São Paulo. Uma empresa metalúrgica foi palco de uma explosão devastadora que resultou em duas vítimas fatais e deixou pelo menos 12 feridos em estado grave, conforme informações da Defesa Civil.

Foto: Reprodução/ Vídeo/ Redes Sociais

As equipes de resgate que chegaram ao local relatam que a explosão foi desencadeada pela ruptura de uma caldeira, mas as circunstâncias exatas que levaram a este trágico incidente ainda estão sob investigação.

A tragédia ganhou proporções ainda maiores com a possibilidade de que o número de feridos possa chegar a 50 pessoas, um dado que aumenta a gravidade dessa situação. As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para a Santa Casa de Cabreúva, onde receberão os cuidados médicos necessários.

O impacto da explosão foi sentido em uma ampla área, estendendo-se por aproximadamente cinco quilômetros do local do incidente e deixando os moradores da região em estado de choque. Além disso, diversas unidades de saúde interromperam seus atendimentos de rotina para direcionar seus profissionais ao auxílio das vítimas, demonstrando a magnitude da tragédia.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recorreu às redes sociais para informar que equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do estado foram mobilizadas para prestar socorro aos feridos.

Nesse cenário crítico, dois helicópteros Águia, da Polícia Militar, foram deslocados para a área a fim de contribuir no resgate das vítimas e no apoio às equipes de emergência que trabalham no local.

Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e equipes de resgate de toda a região de Jundiaí foram acionados para ajudar na operação de socorro e atendimento às vítimas.

O Governo de São Paulo emitiu uma nota oficial relatando que estão sendo mobilizadas todas as forças disponíveis para o socorro às vítimas e que hospitais da região estão preparados para receber os feridos em estado grave.

Veja a nota na íntegra:

"Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do GRAU atuam no socorro às vítimas de uma explosão ocorrida em uma metalúrgica, em Cabreúva, na manhã desta sexta-feira. Até o momento, 12 vítimas foram socorridas para unidades de saúde da região e outros dois óbitos foram registrados. Treze viaturas e dois helicópteros Águia dão suporte ao município nas ações de resgate e atendimento aos feridos. A Secretaria de Estado da Saúde já acionou a rede de saúde regional para suporte às vítimas. Da rede estadual, o Hospital Estadual de Sumaré e o Hospital das Clínicas da Unicamp e o de São Paulo estão preparados e servindo como referência para atendimentos de vítimas graves".

Da redação com G1