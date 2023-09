Polícia Federal pediu busca contra ministro de Lula, mas Ministro Barroso do STF não autorizou

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), está sob investigação por suposto envolvimento em desvios de verbas federais em obras da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), que foram financiadas com recursos provenientes de emendas parlamentares.

Na época dos fatos, Juscelino Filho ocupava o cargo de deputado federal.

Para a operação que foi deflagrada nesta sexta-feira, 1º de setembro de 2023, a Polícia Federal (PF) solicitou autorização para realizar buscas em sua residência, no entanto, o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), recusou o pedido.

Porém, autorizou a realização de buscas na residência da irmã do político, Luanna Rezende, que atualmente ocupa o cargo de prefeita de Vitorino Freire (MA). O inquérito está em andamento sob segredo de Justiça.

Lula irá manter Juscelino Filho

Lula irá manter Juscelino Filho como ministro das Comunicações, mesmo após a operação da Polícia Federal da última sexta-feira, que o envolveu em uma investigação sobre irregularidades em emendas parlamentares. O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), bloqueou os bens de Juscelino, assim como de outros novos suspeitos, incluindo a irmã do ministro, a prefeita Luanna Resende, de Vitorino Freire (MA), que foi afastada do cargo.

A investigação da PF se concentra nas emendas parlamentares de Juscelino durante seu mandato na Câmara como deputado federal pelo União Brasil, reeleito pelo Maranhão. Os recursos dessas emendas financiaram obras da empresa Contruservice, contratada pela Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), conforme concluído pela investigação. Barroso negou o pedido da PF de busca e apreensão contra o ministro.

Portanto, o presidente Lula não tem planos de demitir Juscelino Filho neste momento, apesar das alegações de irregularidades em suas emendas parlamentares e das ações tomadas pelo STF.

