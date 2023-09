150 moradias de madeira foram destruídas por incêndio em Santos

Um incêndio de proporções alarmantes deixou um rastro de destruição em uma comunidade no Caminho São José, situada no litoral de Santos, São Paulo. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, cerca de 150 moradias de madeira foram consumidas pelas chamas. O incêndio, que começou por volta das 22h de segunda-feira (4), persistiu durante a madrugada desta terça-feira (5), antes de ser controlado.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Felizmente, até o momento, não há relatos de feridos graves ou mortes relacionadas ao incêndio. Entretanto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a 15 indivíduos que inalaram fumaça. As autoridades agora se empenham em investigar as causas do incidente.

Fogo em comunidade em Santos. pic.twitter.com/sA0LkVibtE — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 5, 2023

As operações de combate às chamas mobilizaram consideráveis recursos, com a participação de 15 viaturas e 43 bombeiros. A localização da comunidade, situada em uma área de mangue, apresentou desafios adicionais para as equipes de resgate.

A rápida disseminação do fogo foi atribuída, em grande parte, à composição das moradias, que eram predominantemente feitas de madeira. Moradores da região assistiram impotentes à cena devastadora, enquanto a fumaça e as chamas eram visíveis de pontos distantes da cidade.

O prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB), anunciou que uma escola no Rádio Clube foi preparada para acolher as famílias desabrigadas. Em suas redes sociais, ele expressou solidariedade às vítimas do incêndio e prometeu que a prefeitura fará todo o possível para prestar assistência necessária. O prefeito também fez um apelo por doações, incluindo roupas, água e itens de higiene, para auxiliar as famílias desalojadas neste momento difícil.

Da redação com Itatiaia