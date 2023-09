Uma bezerra nasceu com uma mutação rara em uma fazenda na zona rural de Cotegipe, no oeste da Bahia (820 km de Salvador), mas infelizmente não conseguiu sobreviver. O proprietário da fazenda compartilhou a notícia em um vídeo nas redes sociais, onde explicou que a bezerra nasceu com duas cabeças.

Foto: Reprodução Internet

A bezerra tinha a capacidade de mamar dos dois lados, mas devido ao peso das cabeças, não conseguia ficar de pé sozinha. Para garantir sua alimentação, o fazendeiro teve que alimentá-la com uma mamadeira.

Tragicamente, a bezerra faleceu apenas três dias após o nascimento, de acordo com informações da TV Oeste, uma afiliada da TV Globo. A má-formação das cabeças foi apontada como a provável causa da morte.

Da Redação com EM