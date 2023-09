Postagem da Prefeitura de Cabo Frio sobre turistas mineiros gera polêmica

Um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Cabo Frio dividiu opiniões de usuários do Instagram e de moradores do município da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A postagem era um meme sobre os mineiros que tradicionalmente frequentam as praias da cidade. Porém, a postagem gerou polêmica e foi apagada na terça-feira (5), pouco depois de ser publicada.

Foto: reprodução / Instagram / Prefeitura de Cabo Frio

O vídeo era acompanhado de uma legenda com a seguinte mensagem: “Ei, mineirada! O feriadão de 7 de setembro está chegando e já sabemos que o destino é Cabo Frio, certo? Então, preparem o pão de queijo para a viagem, porque estamos de braços abertos! Bora fazer essa troca justa: vocês trazem as guloseimas de Minas Gerais e nós garantimos a água salgada e paisagens paradisíacas. Topa?”

Algumas pessoas acharam a postagem desrespeitosa com os turistas mineiros e alegaram que isso poderia afetar o comércio da região. Outros usuários destacaram o incentivo das imagens a usar caixinha de som, que é proibida nas praias do município.

Segundo o jornal Folha dos Lagos, após a repercussão negativa da publicação, a Associação de Hotéis de Cabo Frio decidiu lançar uma campanha nas redes sociais. O objetivo, segundo o presidente da entidade, Carlos Cunha, "é tentar demonstrar às agências mineiras o respeito e apreço aos mineiros e, assim, evitar os possíveis cancelamentos".

Com o nome de "Cabo Frio é bão demais", a campanha mostra os roteiros turísticos da cidade, além das conhecidas praias e destaca o turismo religioso, o ecoturismo, o turismo gastronômico e o de experiência. "Nossa ideia é mostrar que nós respeitamos demais os mineiros e ansiamos pela presença deles em Cabo Frio", afirmou Cunha.

Já quinta-feira (7), o perfil da Prefeitura de Cabo Frio fez uma postagem afirmando que adora receber turistas de todas as partes do Brasil e até do mundo. "Hospitalidade é e sempre foi a nossa praia! Recebemos a todos de braços abertos. O turista será sempre bem-vindo em Cabo Frio! Aproveitem muito o feriadão!", diz a publicação.

Com Estado de Minas e Tribuna de Minas