Motorista que atropelou Kayky Brito faz vaquinha e arrecada R$ 200 mil

O motorista Diones Coelho da Silva, que se envolveu em um acidente com o ator Kayky Brito no último sábado (2), tornou-se viral nas redes sociais e tem encontrado apoio significativo. A campanha de financiamento coletivo criada para arrecadar fundos para o conserto de seu carro já alcançou quase R$ 200 mil. Além disso, Diones ganhou novos seguidores em sua conta do Instagram e conquistou admiradores.

Foto: Reprodução Internet

Até o momento da última atualização desta reportagem, a campanha de financiamento coletivo havia arrecadado R$ 175 mil, superando amplamente a meta inicial de apenas R$ 30 mil. A campanha ainda está em andamento, e novos apoiadores podem contribuir. Adicionalmente, a família de Kayky Brito entrou em contato com Diones e manifestou interesse em ajudá-lo de alguma maneira, em reconhecimento ao socorro prestado.

Por fim, a empresa de aplicativo de transporte 99, que havia bloqueado a conta de Diones da Silva devido às investigações, anunciou que a conta do motorista foi desbloqueada. "Ele havia sido afastado temporariamente devido às investigações, mas agora foi reintegrado", afirmou a 99.

Segundo a declaração prestada à polícia por Diones da Silva, ele alega ter sido surpreendido pelo acidente. As investigações apontam que se trata de um incidente acidental, com o exame do motorista indicando a ausência de ingestão de bebidas alcoólicas, e a passageira que estava no carro afirmou que Coelho não estava dirigindo em alta velocidade.

O caso ainda está sob investigação da 16ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro. Kayky Brito permanece em estado grave, porém estável, no hospital Copa D'or, localizado no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

Da Redação com EM