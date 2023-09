Com a chegada do iPhone 15, varejistas reduzem preços de modelos mais antigos da Apple

Com a data de lançamento do aguardado iPhone 15 marcada para o próximo dia 22 de setembro, as lojas de varejo no Brasil estão se movimentando para atrair consumidores ávidos por tecnologia, reduzindo os preços dos modelos anteriores da Apple, incluindo os iPhones 13 e 14, lançados em 2021 e 2022, respectivamente.

Apple lança iPhone 15 na próxima terça-feira, dia 12 de setembro — Foto: Reprodução / Apple

A gigante da tecnologia, Apple, anunciou através de suas redes sociais e site oficial um evento marcado para a próxima terça-feira, dia 12, no qual serão revelados os mais recentes lançamentos da marca. A transmissão ao vivo do evento acontecerá pelo site da empresa e pelo aplicativo Apple TV, com início programado para as 14h.

As expectativas estão voltadas para o lançamento de quatro modelos diferentes: as versões padrão, iPhone 15 Plus e iPhone 15, e as edições premium, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

O iPhone 13 chegou ao mercado brasileiro com preços iniciais que variavam de acordo com o modelo, começando em cerca de R$ 6.000, enquanto o iPhone 14 podia atingir até R$ 10.000, dependendo das configurações escolhidas.

À medida que a data de lançamento do novo modelo se aproxima, o varejo brasileiro tem respondido com descontos significativos, que podem chegar a mais de 40% para aqueles que optarem por pagar com a modalidade de pagamento instantâneo Pix.

Diego Marcondes, advogado especializado em direito do consumidor, explicou que é comum que as redes varejistas ofereçam descontos para modelos mais antigos quando uma nova linha de produtos é lançada. Isso visa evitar que os varejistas fiquem com estoques excessivos.

No entanto, Marcondes aconselha os consumidores aguardem um ou dois meses após o lançamento da nova linha, para que a oferta e a demanda se estabilizem, o que pode resultar em preços ainda melhores.

É importante destacar que, mesmo que um produto esteja com um preço muito abaixo da média de mercado e seja anunciado como uma promoção de queima de estoque, os direitos do consumidor em relação à troca ou garantia permanecem os mesmos, conforme explicado pelo advogado.

Além disso, Marcondes orienta os consumidores a obterem informações claras do fornecedor ao comprar produtos em promoção, para que estejam cientes de quaisquer problemas potenciais.

iPhone 15

O iPhone 15 promete melhorias notáveis em relação aos modelos anteriores, incluindo câmeras aprimoradas com zoom ótico nos modelos Pro e Pro Max, acabamento em titânio e processador de última geração. No entanto, essas melhorias podem resultar em preços mais altos para os modelos premium.

Os iPhones 15 e 15 Plus terão chips A16 para melhor desempenho. Outras atualizações incluem um conjunto de três câmeras traseiras, com uma lente grande-angular de 48 megapixels, e a interface Dynamic Island para expandir a área de interação na tela, mantendo a Apple na vanguarda da indústria de smartphones.

Da redação com informações de Folhapress