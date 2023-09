VÍDEO: Carro em alta velocidade invade posto de gasolina, atinge moto e atropela frentista e cliente

Um incidente grave ocorreu quando um veículo em alta velocidade invadiu um posto de gasolina, causando uma série de colisões e atropelamentos em Paulista, na região metropolitana do Recife. O acontecimento foi capturado por câmeras de segurança do posto e ocorreu na madrugada de domingo (10).

As imagens registradas pelas câmeras do estabelecimento, localizado na Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, mostram o momento em que, por volta das 4h29, um carro de cor branca em alta velocidade invade o posto. O veículo colide com uma motocicleta que estava sendo abastecida e também atinge a bomba de combustível.

Após o impacto violento, o motociclista que se encontrava próximo à bomba cai ao chão. De acordo com testemunhas, um homem e uma mulher estavam dentro do carro e fugiram do local sem prestar assistência às vítimas.

O frentista sofreu uma fratura em um dos dedos, enquanto o motociclista teve uma fratura na clavícula. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que chegou ao local por volta das 5h.

A Secretaria Executiva de Mobilidade de Paulista relatou o envio de uma equipe de trânsito ao posto de gasolina, mas o condutor do veículo já havia fugido do local do acidente quando as autoridades chegaram.

É importante notar que o veículo envolvido nesse acidente possui um histórico de cinco multas por excesso de velocidade ao longo deste ano, registradas nos meses de março, abril, maio e junho, conforme informações do site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

da redação com G1 e Rede Record