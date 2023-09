Preço do diesel continua na tendência de alta

O valor do diesel aumentou pela sétima semana consecutiva nos postos de combustível do Brasil, devido ao aumento nos preços do barril de petróleo, que atingiram os níveis mais elevados do ano, e à retomada parcial da cobrança de impostos federais. De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o preço médio do diesel S-10 alcançou R$ 6,20 por litro nesta semana.

Imagem: ilustrativa/internet

Houve um leve acréscimo de R$ 0,02 por litro em comparação com a semana anterior. Desde o início do período de aumento, que teve início na última semana de julho, o produto acumulou um aumento de R$ 1,22 por litro, conforme apontado pela pesquisa semanal da agência.

No que diz respeito aos preços do petróleo, registraram uma ascensão nesta sexta-feira (15) para o patamar mais alto deste ano. Isso ocorreu devido às expectativas de oferta mais restrita, que superaram as preocupações relacionadas ao crescimento econômico menos robusto e ao aumento dos estoques nos Estados Unidos. O preço do petróleo Brent fechou o dia em US$ 93,93 (equivalente a R$ 457,28), alcançando o maior valor desde novembro de 2022.

Conforme informado pela ANP, os preços médios da gasolina e do etanol hidratado permaneceram praticamente inalterados durante a semana no país, mantendo-se em R$ 5,84 e R$ 3,64 por litro, respectivamente.

As cotações globais do diesel estão em alta devido ao aumento dos preços do petróleo e à escassez de estoques antes da temporada de inverno no hemisfério Norte, o que afeta o mercado internacional.

A Petrobras não pode reduzir os preços nas refinarias para compensar a pressão dos impostos sobre o preço final do diesel, como fez anteriormente. A alíquota de PIS/Cofins subiu de zero para R$ 0,11 por litro, com previsão de aumento para R$ 0,13 em outubro. Além disso, houve a retomada da cobrança sobre o biodiesel, que compõe 12% da mistura. A federação que representa a revenda de combustíveis estimou um impacto de R$ 0,10 por litro devido ao primeiro aumento de impostos, e desde setembro, o preço semanal do combustível aumentou R$ 0,15. Em outubro, prevê-se um acréscimo adicional de R$ 0,01 por litro.

Segundo a ANP, o preço médio do diesel S-10 ultrapassou os R$ 6 por litro em todos os estados brasileiros, com o Acre apresentando o preço médio mais alto do país, a R$ 7,04 por litro. Em São Paulo, o valor médio foi de R$ 6,16 por litro. A agência identificou o litro de diesel S-10 mais caro na capital paulista, a R$ 8,49 por litro, e o mais barato em Americana (SP), a R$ 4,79 por litro.

O preço do diesel está atualmente R$ 0,93 mais baixo em comparação ao ano passado, afetando os custos do transporte rodoviário de cargas e outros produtos de consumo.

Na segunda-feira (11), o preço médio do diesel nas refinarias da Petrobras estava R$ 0,74 por litro abaixo da paridade de importação calculada pela Abicom. Esse é o maior desconto desde o último reajuste da estatal.

Especialistas preveem que essa pressão nos preços deve persistir até o final do ano, devido à extensão dos cortes de produção de petróleo pela Arábia Saudita e Rússia na semana passada.

Da Redação com Folhapress e O Tempo