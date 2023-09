Bolsa Família e Auxílio Gás de setembro começam a ser pagos; veja datas

Os beneficiários do programa Bolsa Família começarão a receber a assistência financeira a partir desta segunda-feira, 18 de setembro, e os pagamentos continuarão até o dia 29 do mesmo mês, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Além disso, neste mês, também será concedido o Auxílio Gás, cujo valor previsto é de R$ 105.

Imagem: ilustrativa/internet

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, com a possibilidade de acréscimos. As famílias que possuem filhos com idades entre zero e seis anos, que frequentam a escola, receberão um adicional de R$ 150 para cada criança. Da mesma forma, crianças com idades entre sete e 18 anos que estão matriculadas na escola, bem como gestantes, terão direito a um adicional de R$ 50.

O valor exato do Auxílio Gás ainda não foi oficialmente divulgado, mas é esperado que seja fixado em R$ 105, conforme o cálculo realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). Esse benefício corresponde a 100% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos nos últimos seis meses, o qual está avaliado em R$ 104,83 no mês de setembro.

Os benefícios são disponibilizados através do Cartão do Cidadão, do cartão específico do Bolsa Família ou por meio da poupança social digital oferecida pela Caixa Econômica Federal, a qual pode ser acessada e gerenciada através do aplicativo Caixa Tem. Os valores podem ser retirados em agências da Caixa, lotéricas e estabelecimentos bancários parceiros.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E DO AUXÍLIO GÁS EM SETEMBRO

Final do NIS - Data do depósito

1 - 18/set

2 - 19/set

3 - 20/set

4 - 21/set

5 - 22/set

6 - 25/set

7 - 26/set

8 - 27/set

9 - 28/set

0 - 29/set

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA

Para ter o Bolsa Família, é preciso estar cadastro no CadÚnico (Cadastro Único)

Entram no CadÚnico todas as famílias com renda de até meio salário mínimo (R$ 660 neste ano)

Famílias com renda per capita (por pessoa) de R$ 218 têm direito ao Bolsa Família

REGRAS PARA NÃO PERDER O BENEFÍCIO:

Matrícula das crianças deve estar ativa na escola

Carteira de vacinação deve estar atualizada

Pré-natal das grávidas precisa estar completo

Crianças até sete anos devem passar pelo acompanhamento nutricional do programa

BENEFÍCIO PASSARÁ POR REVISÃO

O governo está revisando os cadastros do Bolsa Família, focalizando aqueles que não atualizaram suas informações desde 2018 ou 2019. Três grupos serão convocados a partir deste mês para apresentar documentação. O primeiro grupo, chamado público 2, inclui famílias com cadastros desatualizados por mais de cinco anos, abrangendo beneficiários do Bolsa Família, BPC e Tarifa Social de Energia Elétrica. O público 3 é constituído por famílias com cadastros desatualizados por quatro anos, enquanto o público 4 engloba famílias do CadÚnico com cadastros desatualizados por mais de quatro anos, que não são beneficiárias de programas sociais.

CALENDÁRIO DA REVISÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO BPC

Setembro/2023: Público 2 recebe mensagem de convocação para atualização

Outubro/2023: Público 2 que não atualizou tem o benefício bloqueado; público 3 recebe mensagem de convocação para atualização

Novembro/2023: Público 2 que não atualizou tem o benefício cancelado

Janeiro/2024: Público 3 que não atualizou tem o benefício bloqueado

Fevereiro/2024: Público 3 que não atualizou tem o benefício cancelado

A partir de junho/2024: começam a ser feitas as exclusões dos cadastros não atualizados

COMO CONSULTAR O VALOR DO BOLSA FAMÍLIA PELO CAIXA TEM

Acesse o Caixa Tem no seu celular

Informe CPF e senha de acesso

Clique em "Não sou um robô"

Selecione as imagens solicitadas e vá em "Verificar"

Clique em "Continuar"

Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em "Mostrar saldo"

Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

Se houver parcela do consignado (empréstimo com desconto direto no benefício), o valor será informado

COMO É O PAGAMENTO?

O valor do benefício é pago nas agências bancárias, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. Para quem recebe pelo Caixa Tem não haverá mudanças.

Para saber quanto irá receber, o beneficiário pode fazer a consulta pelo novo aplicativo do Bolsa Família, disponível no Google Play (Android) e App Store (Apple). Veja o passo a passo para instalar o aplicativo.

QUAIS FORAM AS MUDANÇAS NO BOLSA FAMÍLIA?

Além dos acréscimos nos pagamentos, houve também mudanças nos critérios de elegibilidade para o programa. A renda mínima mensal por pessoa (per capita), conhecida como a linha da pobreza, foi ajustada para R$ 218, o que representa um aumento de R$ 8 em relação ao valor de 2022.

Outra alteração significativa diz respeito ao limite de renda familiar para a concessão do benefício. Agora, esse limite é de meio salário mínimo por mês, enquanto anteriormente estava estabelecido em R$ 525 (o equivalente a duas vezes e meia o valor da linha da pobreza, que era de R$ 210).

Da Redação, com Folhapress