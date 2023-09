Alerta: Aumento de acidentes com escorpiões no período de primavera e verão; veja como se proteger

Com a chegada da primavera e do verão, o clima quente e úmido não traz apenas dias ensolarados e temperaturas mais altas, mas também um aumento preocupante na incidência de acidentes com escorpiões. Nestas estações do ano, além do aumento da população desses animais peçonhentos, observa-se uma mudança em seus hábitos, tornando-os mais expostos à população e, consequentemente, provocando um aumento nos ataques.

Foto: Reprodução/EPTV Campinas

Suas picadas podem causar sérios problemas de saúde, e em 2021, foram registrados mais de 154 mil acidentes por picadas de escorpião no país. É importante ressaltar que não há evidências científicas de que tratamentos caseiros sejam eficazes contra o veneno destes animais, portanto, em caso de picada, buscar atendimento médico imediato é fundamental.

No período de verão, a atenção deve ser redobrada, já que o clima quente e úmido favorece o surgimento desses animais, que costumam se abrigar em esgotos e entulhos. No entanto, é importante destacar que os acidentes com escorpiões podem ocorrer durante todo o ano, inclusive no inverno.

Populações mais expostas a esses acidentes incluem trabalhadores da construção civil, crianças e pessoas que passam mais tempo em casa ou em áreas externas, como quintais. Além disso, trabalhadores em madeireiras, transportadoras e distribuidoras de alimentos estão sujeitos a acidentes devido ao manuseio de objetos e alimentos onde escorpiões podem se esconder.

Os sintomas comuns após uma picada de escorpião incluem dor imediata, formigamento, vermelhidão e suor localizado. Com o tempo, especialmente em crianças, podem surgir tremores, náuseas, vômitos, agitação, aumento da produção de saliva e hipertensão, entre outros. Nessas situações, a aplicação do soro antiescorpiônico é fundamental e deve ser administrada em tempo adequado.

Para prevenir encontros indesejados com escorpiões, medidas simples podem ser tomadas:

Manter lixeiras bem fechadas para evitar atrair baratas e outros insetos, que são fonte de alimento para os escorpiões.

Manter jardins e quintais limpos, evitando acúmulo de entulhos, folhas secas e lixo doméstico.

Utilizar soleiras nas portas e telas em ralos, pias e tanques em casas e apartamentos.

Afastar camas e berços das paredes.

Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão.

É importante ressaltar que o Ministério da Saúde desaconselha o uso de produtos químicos, como pesticidas, para controlar escorpiões, pois tais produtos não demonstraram eficácia comprovada no ambiente urbano e podem aumentar o risco de acidentes ao fazer com que esses animais deixem seus esconderijos. O soro antiescorpiônico está disponível apenas em hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para os casos que realmente necessitam. Portanto, a prevenção e a busca por atendimento médico adequado em caso de picada são as melhores estratégias para lidar com esse desafio sazonal.

Da redação

Fonte: Ministério da Saúde