Caso de assédio em campeonato universitário em São Paulo gera pressão por esclarecimentos da Universidade Santo Amaro

Alunos da faculdade de medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa), em São Paulo, protagonizaram um incidente chocante durante um jogo de vôlei feminino em um campeonato universitário. Os estudantes se desnudaram e realizaram gestos obscenos, incluindo tocar em suas partes íntimas. As imagens desses atos circularam nas redes sociais, gerando grande indignação.

Imagem: ilustrativa/internet

O incidente ocorreu durante uma partida entre a Unisa e a Universidade São Camilo, realizada em abril, durante um torneio em São Carlos, no interior de São Paulo. A Universidade São Camilo nega a alegação de que houve masturbação coletiva e afirma que as alunas não relataram tal comportamento.

As imagens, que se tornaram virais, mostram claramente os alunos da Unisa se exibindo de maneira inadequada e fazendo gestos inapropriados durante o campeonato universitário conhecido como Intermed, que ocorreu no último final de semana. Essa conduta inaceitável gerou uma onda de críticas e preocupações em relação à ética e ao respeito no ambiente acadêmico.

Segundo apurado pela reportagem do g1, o caso ocorreu em abril, no torneio Calo 2023, em São Carlos, mas ganhou repercussão neste domingo (17), após um vídeo de repúdio ao ato viralizar nas redes sociais.

Os alunos, que integram o time de futsal da instituição de ensino, estavam presentes na plateia durante a partida de vôlei entre sua faculdade e a Universidade São Camilo. Durante o jogo, eles baixaram as calças e se envolveram em gestos inapropriados relacionados às partes íntimas.

Em nota, a Universidade São Camilo afirmou que o episódio aconteceu durante um campeonato no interior do estado, em abril.

"O Centro Universitário São Camilo informa que nossa Atlética do curso de Medicina não participa do Intermed. Porém, em abril deste ano participou de outro evento esportivo chamado Calomed, quando nossas alunas disputaram um jogo contra a equipe da Unisa. Os alunos da Unisa, saindo vitoriosos, segundo relatos coletados, comemoraram correndo desnudos pela quadra. Não foi registrada, naquele momento, nenhuma observação por parte das nossas alunas referente à importunação sexual. O Centro Universitário São Camilo apoia todos os nossos alunos e não compactua com quaisquer atos que possam atentar contra o pudor e os bons costumes."

O Centro Universitário São Camilo afirmou que o incidente pode ser considerado como atentado ao pudor, um crime que requer uma denúncia individual para ser investigado. No entanto, até o momento, nenhuma aluna da faculdade fez tal denúncia.

Por outro lado, a Universidade Santo Amaro, que foi contatada pela reportagem desde o último domingo, não emitiu nenhum comunicado ou resposta até o momento.

Após a repercussão, a União Nacional dos Estudantes divulgou nota pedindo a responsabilização dos estudantes envolvidos.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Nas redes sociais, durante o final de semana, o influenciador Felipe Neto compartilhou novamente o vídeo contendo as imagens, exigindo uma resposta da Universidade Santo Amaro (Unisa).

Felipe Neto dirigiu-se à Unisa em um tweet, questionando: "Olá @UnisaOficial - o Brasil está aguardando uma declaração de vocês em relação aos estudantes de medicina que se envolveram em comportamento público inapropriado nos jogos universitários, possivelmente cometendo crimes. A universidade não planeja se pronunciar ou tomar medidas?"

Outros internautas também utilizaram as redes sociais para instar a universidade a se manifestar, mas até o momento, a Unisa permanece em silêncio. A reportagem do G1 tentou entrar em contato com a assessoria da universidade em pelo menos cinco ocasiões, porém, não obteve resposta em relação ao caso.

"O time de futsal masculino da Faculdade de Medicina de Santo Amaro se masturbou coletivamente num jogo de vôlei feminino. É isso. Como a gente pode estar falando de qualquer outro assunto nesse momento?", questionou outra usuária da plataforma.

Nesta segunda (18), eles divulgaram uma nota que não esclarece o ocorrido, apenas informa que as imagens "não são contemporâneas" e diz que não representam "princípios e valores da atlética".

Foto: Reprodução/Redes sociais

Da Redação, com G1