Polícia desmantela golpe milionário: Grupo finge 12 acidentes e destroi 25 veículos para receber indenização de seguradora no DF

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal resultou na prisão de seis indivíduos pertencentes a uma organização criminosa especializada em simular acidentes automobilísticos com o objetivo de obter indenizações fraudulentas de seguradoras. A ação policial ocorreu na última segunda-feira, dia 18 de setembro.

Foto: Reprodução/Internet

As investigações revelaram que, desde o ano de 2015, a organização criminosa vinha executando um elaborado plano de fraude, envolvendo a simulação de 12 acidentes e a destruição de 25 veículos, com um prejuízo estimado em cerca de R$ 2 milhões para as seguradoras envolvidas. Os acidentes forjados ocorreram em diversas regiões do Distrito Federal, incluindo as cidades de Brazlândia, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires e Brasília.

Os veículos alvo das simulações eram, em sua maioria, de marcas de luxo, como Porsche, BMW, Audi, Volvo e Mercedes-Benz, o que ampliava o valor das indenizações fraudulentas obtidas pelo grupo.

A atuação da organização criminosa seguia um meticuloso modus operandi:

Os membros adquiriam veículos importados usados, frequentemente em estado avariado, tornando-os de difícil comercialização.

Após passarem por reparos e restauração, os veículos eram segurados, com os valores de indenização estabelecidos em 100% da tabela Fipe, substancialmente superiores ao preço de aquisição e restauração dos automóveis.

Para evitar levantar suspeitas no mercado segurador e dificultar qualquer conexão criminosa, os investigados assumiam diferentes papéis, alternando entre proprietário do veículo, contratante do seguro, motorista envolvido no acidente e beneficiário da indenização, por vezes utilizando procurações legais.

Como parte do esquema de ocultação, os criminosos também registravam os incidentes como ocorrências na Delegacia Eletrônica, o que dificultava o escrutínio das autoridades policiais sobre o evento fraudulento.

Por fim, a organização executava a etapa crucial: a obtenção da indenização do seguro, com base nos valores da tabela Fipe.

Entre os indivíduos detidos durante a operação policial, encontra-se um ex-policial militar da Polícia Militar do Distrito Federal, que atualmente está licenciado da corporação devido à emissão de 150 cheques sem fundos em sua conduta criminosa.

Os suspeitos envolvidos nesse esquema fraudulento não tiveram seus nomes divulgados pelas autoridades. As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.