Alerta de baixa umidade foi emitido pelo Inmet para Minas Gerais e mais 15 estados além do Distrito Federal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de baixa umidade relativa do ar, indicando que 16 estados da República e o Distrito Federal enfrentarão essa condição meteorológica nos próximos dias. O alerta principal do instituto é de cor amarela, o que significa perigo potencial, e permanecerá em vigor até as 22h da próxima quinta-feira (21).

Foto: Pixabay

À medida que a semana avança e as previsões são atualizadas, o Inmet continuará emitindo alertas. Um deles, por exemplo, afetava seis estados e tinha validade até as 18h desta segunda-feira (18).

A previsão é que o pico da onda de calor que o Brasil está vivenciando ocorra no próximo sábado (23). Isso se deve a um bloqueio atmosférico, também conhecido como bolha de calor, que está elevando as temperaturas, especialmente na região central do país.

Os estados sob alerta amarelo de baixa umidade do ar, de acordo com o Inmet, podem experimentar níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30%.

Esses estados são:

Alagoas Bahia Ceará Distrito Federal Goiás Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará São Paulo Sergipe Tocantins

Além da baixa umidade, a última semana de inverno de 2023 ainda reserva temperaturas extremamente altas para os brasileiros. De acordo com a MetSul Meteorologia, as temperaturas podem chegar perto dos 40 °C e, em algumas regiões, até atingir os 45 °C.

A baixa umidade e o aumento da temperatura no Brasil são causados pela formação de uma bolha de calor ou bloqueio atmosférico, resultante de uma área de alta pressão. Quando essa área se estabelece sobre uma região por dias ou semanas, o ar quente fica retido no interior, sem dissipar-se. Isso cria condições de calor intenso. No caso do Brasil, o centro desse fenômeno está entre o Paraguai e o Centro-Oeste.

Devido à alta pressão, as massas de ar frio não conseguem penetrar na região central do Brasil, permanecendo principalmente no sul, onde são previstas chuvas e até tempestades, de acordo com o Inmet. O aumento das chuvas no sul do Brasil faz parte dos efeitos do El Niño no país.

Para se proteger da baixa umidade, que pode afetar negativamente a saúde, é importante adotar algumas medidas. O Inmet recomenda:

Beber bastante água. Evitar atividades ao ar livre. Não se expor ao sol nos períodos mais quentes do dia. Usar hidratantes para a pele. Se possível, utilizar um umidificador ou colocar toalhas molhadas e bacias nos ambientes domésticos para aumentar a umidade do ar.

Essas medidas ajudarão a minimizar o desconforto e os potenciais problemas de saúde causados pela baixa umidade.

Da Redação com Terra