Fiscal da Riachuelo acusa homem de furtar meia e é preso por racismo

Um fiscal da Riachuelo foi preso por constrangimento ilegal e racismo após insinuar que um homem negro tinha roubado pares de meias da loja em um shopping do Recife. A vítima, um auxiliar administrativo de 48 anos, comprou um pacote de meias na loja em um shopping da cidade, no dia 6 de setembro.

Foto: Reprodução/Internet

Assim que saiu da varejista, ele foi parado por um funcionário da loja e acusado de furto. O funcionário em questão é branco, de acordo com a defesa da vítima. "De maneira assertiva, o fiscal de prevenção de perdas fala: 'Levante a blusa e tire o pacote de meias que está no seu bolso'. Isso denota que ele já era observado dentro da loja. Ele acredita que a abordagem, essa perseguição, tenha se dado em razão de cunho racial", disse Kleber Freire, advogado da vítima.

O auxiliar, então, mostrou que não tinha nada nos bolsos além de papéis e apresentou a nota fiscal das meias que tinha comprado, no valor de R$ 19,90, segundo informações do boletim de ocorrência.

O fiscal, um homem de 33 anos, foi levado à Delegacia de Boa Viagem e autuado por racismo, segundo a Polícia Civil. Ele passou por audiência de custódia e responderá em liberdade, informou a defesa da vítima.

A Riachuelo informou, por nota, que "repudia todo e qualquer ato discriminatório" e disse que se mantém à disposição para continuar colaborando com as autoridades. O shopping afirmou que tomou conhecimento da denúncia, que as próprias partes acionaram as autoridades e que está à disposição para apoiar na elucidação do episódio.

Da redação com FolhaPress