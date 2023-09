'Detenta do OnlyFans': presa fazia vídeos sensuais de dentro da cadeia

Uma detenta de um presídio no interior da Paraíba arranjou um 'extra' para ganhar dinheiro mesmo na cadeia: ela fazia fotos nuas para plataformas de conteúdo adultas. O conteúdo viralizou nessa semana; um aparelho celular com fone de ouvido foi encontrado com ela.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Brenda Ferreira produziu diversos vídeos e fotos, tanto nua ou em trajes sumários. A informação foi publicada pelo site Polêmica Patos, que relatou que não se sabe há quanto tempo que a detenta produz esse conteúdo no local.

O presídio no qual a reclusa está não possui rede elétrica dentro das celas: foi apreendido em posse de Brenda celular, carregador e fone de ouvido. A suspeita é que a mesma estaria usando outros espaços dentro da unidade.

Mandante de assassinato

Brenda foi detida em 8 de fevereiro de 2022, na cidade de São José do Egito, em Pernambuco, após uma operação conjunta das Polícias Militar daquele estado e da Paraíba. Ela era acusada de ser mandante de um assassinato de um homem na região.

Da redação com Polêmica Patos e UOL