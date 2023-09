Sorteio da Mega-Sena deste sábado (23) com prêmio estimado de R$ 40 milhões

Hoje, sábado, dia 23, a Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso 2.636 da Mega-Sena, oferecendo um prêmio estimado de R$ 40 milhões para aqueles que acertarem as seis dezenas sorteadas.

Foto: Reprodução Internet

O sorteio está programado para as 20h (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo através das redes sociais da Caixa.

Para participar, os interessados podem registrar suas apostas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 19h. Isso pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, pelo site oficial ou pelo aplicativo do banco. O bilhete simples, que consiste em marcar seis números, tem o custo de R$ 5,00.

Aqueles que optarem por fazer suas apostas através do site da Caixa deverão apostar no mínimo R$ 30, seja em uma única aposta ou em várias.

Para fazer uma aposta com sete números, o valor aumenta para R$ 31,50, de acordo com as regras estabelecidas pela Caixa.

Outra alternativa para alcançar o valor mínimo é criar sete apostas simples, que juntas totalizam R$ 31,50.

Bolão

Além das apostas individuais, há a opção de participar de um bolão, onde um grupo escolhe os números juntos.

Ao registrar a aposta no sistema, um recibo de cota é gerado para cada participante, permitindo que cada um receba sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm um valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5. É possível criar um bolão com um mínimo de duas cotas e um máximo de 100 cotas.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas desejada e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação total da Mega-Sena. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena).

19% são destinados aos acertadores de 5 números (Quina).

19% são reservados para os acertadores de 4 números (Quadra).

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% são acumulados para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano com final 0 ou 5, que é a Mega da Virada.

Se não houver acertadores em alguma faixa de premiação, o valor acumula para o próximo concurso na respectiva faixa.

Lembre-se de que os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio, e após esse prazo, os valores são destinados ao Tesouro Nacional para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com CNN