Segundo a Polícia de SP, um adolescente de 13 anos é o principal suspeito na morte da menina de 8 anos encontrada em poço

A Polícia Civil está investigando a morte de Lana Araújo, uma criança de 8 anos, cujo corpo foi encontrado em um poço no bairro do Grajaú, em São Paulo. O principal suspeito é um adolescente de 13 anos, vizinho da vítima, que estava com ela antes de seu desaparecimento. Durante interrogatórios, o adolescente deu quatro versões contraditórias dos eventos. Imagens de câmeras de segurança mostram Lana e o adolescente caminhando juntos antes de ela desaparecer.

Foto: Reprodução/ Vídeo/ Redes Sociais

No desdobramento de um caso que tem chocado a população, a Polícia Civil está investigando um adolescente de 13 anos como suspeito no caso da morte da pequena Lana Araújo, com apenas 8 anos de idade. O corpo da criança foi descoberto na última quarta-feira (20) no interior de um poço, localizado no bairro do Grajaú, na zona sul da capital paulista.

A saga trágica começou na quarta-feira anterior (13), quando Lana desapareceu misteriosamente. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o adolescente em questão, vizinho da vítima, estava com Lana minutos antes de seu desaparecimento. Um registro de câmera de segurança capturou os dois caminhando lado a lado pelas ruas do bairro.

O delegado Alessandro Amorim, responsável pelo caso, revelou que durante os interrogatórios, o adolescente apresentou quatro versões distintas dos eventos que cercam o desaparecimento e subsequente morte de Lana. Em face dessas contradições, o adolescente agora é considerado o principal suspeito neste caso de grande comoção.

A CNN teve acesso a imagens cruciais que flagram o momento em que o adolescente é visto na companhia de Lana. Nas gravações, Lana é vista saindo de sua residência vestindo um vestido rosa. Poucos segundos depois, o vizinho aparece saindo de sua própria casa. Os dois caminham juntos pelas ruas do bairro até desaparecerem do campo de visão da câmera de segurança.

Em uma reviravolta ainda mais inquietante, meia hora depois, o adolescente retorna pela mesma rua, mas desta vez, está sozinho. Ele encontra sua mãe na calçada e ambos entram em sua casa.

Antes de seu desaparecimento, Lana estava em casa na companhia de seu irmão de 15 anos. Segundo informações fornecidas pelo pai, em um momento de desatenção, Lana saiu de casa e não retornou. Familiares e vizinhos realizaram buscas pelo bairro durante a noite, mas surpreendentemente, só registraram o desaparecimento na delegacia 24 horas após o incidente, atrasando ainda mais a triste descoberta do corpo da menina.

