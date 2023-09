Aposta de Mato Grosso ganha sozinha prêmio de R$ 40,4 milhões da Mega-Sena; confira os números

Um único apostador do Mato Grosso teve a sorte ao seu lado e levou para casa o prêmio de R$ 40,4 milhões no último sorteio da Mega-Sena, realizado em São Paulo. Os números sorteados foram: 05 - 16 - 38 - 42 - 43 - 48.

Foto: Reprodução Internet

Além do grande vencedor, 49 apostas chegaram muito perto da bolada e acertaram cinco dezenas. Cada uma delas receberá um prêmio de R$ 74.465,42. Para os 4.597 sortudos que acertaram quatro dezenas, o valor a ser pago é de R$ 1.133,90 cada.

Se você também deseja participar da Mega-Sena, fique atento às regras. As apostas podem ser realizadas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, através do site ou do aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de iOS e Android.

O valor de um volante com seis dezenas marcadas é de R$ 5,00, e o sorteio ocorre às 20h. Vale ressaltar que a probabilidade de acertar todas as seis dezenas é de 1 em 50.063.860 para cada aposta.

Além do jogo simples, é possível participar de um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar e compartilhar o prêmio com outras pessoas. Os bolões da Caixa têm um custo mínimo de R$ 15,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É permitido formar bolões com no mínimo duas e no máximo 100 cotas, com até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, embora possa haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota nesse caso. O site Loterias Online da Caixa oferece a opção de jogar em seis combos de jogos diferentes, com a escolha de visualizar os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha," em que o sistema faz uma seleção aleatória dos números da aposta.

Da Redação com Valorinveste.