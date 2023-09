De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a implementação do Horário de Verão em 2023 não é considerada necessária no momento. A pasta afirma que, devido ao planejamento seguro estabelecido desde os primeiros meses do governo, não há dados que justifiquem a adoção do horário de verão até o momento.

Foto: Arquivo EBC

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) também prevê que os níveis de Energia Armazenada nos reservatórios permanecerão acima de 70% em setembro nas regiões Sul, Norte, Sudeste e Centro-Oeste, o que indica estabilidade no sistema. Além disso, o ONS observa que o período tradicionalmente seco está se aproximando do fim.

O horário de verão, criado em 1931, foi abolido pelo governo federal em 2019 devido a estudos que apontaram sua eficácia limitada em economizar energia. Naquela época, o governo também levou em consideração pesquisas na área de saúde que destacaram os impactos da alteração no relógio biológico das pessoas.

Originalmente, o objetivo do horário de verão era adiantar o relógio em uma hora entre outubro e fevereiro para reduzir o consumo de energia elétrica durante o horário de pico, geralmente às 18h, aproveitando mais a luz natural. No entanto, nos últimos anos, o Ministério de Minas e Energia constatou uma mudança nos padrões de pico, com maior consumo de energia durante a tarde, principalmente devido ao aumento do uso de aparelhos de ar condicionado.

Setor de bares e restaurantes pede o retorno do horário de verão

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitando o retorno do horário de verão, que foi suspenso por decreto em 2019. A carta também foi encaminhada ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e ao ministro do Turismo, Celso Sabino.

A Abrasel argumenta que o horário de verão tem um impacto direto no faturamento dos bares e restaurantes, estimando um aumento de 10% a 15%. A entidade enfatiza que, enquanto o setor ainda se recupera das perdas causadas pela pandemia, a reintrodução do horário de verão beneficiaria um setor que emprega diretamente mais de 7 milhões de brasileiros e engloba cerca de 1,5 milhão de estabelecimentos em todo o país.

A Abrasel também sustenta que essa medida impulsionaria a economia, especialmente nos setores de comércio e turismo, pois os turistas tendem a aproveitar mais os destinos, estendendo suas atividades até mais tarde.

Da Redação com EBC/G1