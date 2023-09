Começa nesta segunda-feira (25) o leilão para o programa Desenrola Brasil; veja como participar

Nesta segunda-feira (25), o governo federal deu início à segunda etapa do programa Desenrola Brasil, uma iniciativa de renegociação de dívidas que promete aliviar o fardo financeiro de muitos brasileiros. O Executivo escolheu a plataforma da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, como palco para a disputa, que envolve cerca de 700 empresas interessadas em fazer parte do projeto, que conta com impressionantes R$ 8 bilhões em garantias do Tesouro Nacional. O leilão está programado para ocorrer até quarta-feira (27).

Nesta plataforma, os credores terão a oportunidade de dar lances para obter descontos em dívidas negativadas, tanto bancárias quanto não bancárias, abrangendo contas de luz, água, varejo e outras. De acordo com o Ministério da Fazenda, os credores podem fazer lances com base em lotes de dívidas, organizados por segmento, e também levando em consideração o ano de inadimplência (2019, 2020, 2021 e 2022).

Os descontos serão oferecidos pelas empresas em lances individuais, relativos ao valor de cada dívida. Os débitos contemplados com os maiores descontos poderão ser renegociados à vista ou em parcelas, contando com a garantia do governo, que disponibilizou a impressionante quantia de R$ 8 bilhões. Já as dívidas que não se qualificarem para o financiamento com garantia poderão ser pagas na plataforma, à vista, com base no desconto oferecido pelo credor.

Na prática, a vitória no leilão será conquistada por aqueles que oferecerem os maiores descontos nas dívidas dos consumidores negativados. Nesta primeira fase, os débitos abrangem pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal, um contingente de cerca de 32,5 milhões de pessoas.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo governo federal, as dívidas de até R$ 5 mil, que constituem a maioria nesta faixa de renda, terão prioridade. Após as primeiras renegociações, caso ainda haja recursos do Tesouro disponíveis, o Executivo planeja expandir o alcance para dívidas de até R$ 20 mil.

O Ministério da Fazenda também anunciou que a abertura do Programa Desenrola para a população em geral está prevista para a primeira semana de outubro. Nesta fase, será lançada uma plataforma que permitirá a todos os interessados renegociar suas dívidas com descontos e pagá-las à vista ou em parcelas, com juros de até 1,99% ao mês.

Para participar da plataforma e aproveitar a oportunidade de renegociar suas dívidas, é necessário primeiro fazer o cadastro no site gov.br, optando pelas contas prata ou ouro. Este é um passo importante para que os brasileiros possam aliviar o peso de suas dívidas e recuperar sua saúde financeira.

