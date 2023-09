Caminhão sem freio provoca acidente envolvendo 14 veículos, deixando 6 mortos e diversos feridos na BR-414 em Goiás

Na manhã desta segunda-feira (25), um grave acidente aconteceu na BR-414 em Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente foi desencadeado por um caminhão que, infelizmente, não conseguiu frear a tempo, resultando em uma colisão em cadeia envolvendo aproximadamente 14 veículos. Até o momento da última atualização, lamentavelmente, seis pessoas perderam suas vidas.

Foto: Reprodução/ VÍdeo

De acordo com informações dos bombeiros, entre os 14 veículos envolvidos nessa tragédia, destacam-se três caminhões e dois graneleiros bitrem carregados, um dos quais apresenta vazamento de óleo diesel. A PRF declarou que a rodovia encontra-se completamente bloqueada devido ao acidente.

O inspetor da PRF, Newton Morais, explicou que a pista em questão, que é de mão única, estava em obras e operando com o sistema de "pare e siga". Por esse motivo, vários veículos estavam parados na via quando a colisão ocorreu. Infelizmente, o caminhão que seguia pela descida da rodovia não conseguiu frear a tempo, colidindo com os veículos à sua frente e desencadeando uma sequência de colisões.

Morais acrescentou: "A pista é bastante íngreme. Até o momento, não dispomos dos detalhes técnicos que explicam por que o caminhão não conseguiu frear. Existe a possibilidade de falha nos freios do veículo ou até mesmo de o motorista ter sofrido um mal súbito."

Tiago Carrijo, diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou que há várias vítimas em estado grave, as quais serão encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis (Heana). O Corpo de Bombeiros, responsável pelo atendimento no local, mobilizou aproximadamente nove viaturas para socorrer os feridos, em colaboração com o Samu.