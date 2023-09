Inscrições abertas para a 1ª Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio

Estão abertas as inscrições para a 1ª Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr). Voltada para docentes que ministram conteúdos matemáticos a estudantes do ensino médio, a iniciativa irá selecionar e premiar dez professores com uma viagem a Xangai, na China, para conhecer o ensino de matemática do país, que está no topo do ranking mundial de melhor educação básica no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Imagem: internet

O objetivo é que os premiados compartilhem o aprendizado para melhorar a educação no Brasil. A viagem de premiação dos dez professores vencedores da olimpíada é uma parceria com a Universidade Normal de Xangai (SHNU) e do Teacher Education Center (TEC) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O foco da OPMbr é selecionar professores com paixão por lecionar e por auxiliar nos resultados de seus alunos, profissionais que têm feito a diferença no ensino da matemática e atuem com abordagens que criem uma cultura de aprendizado contínuo e de crescimento pessoal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por este link, até o dia 30/9. Podem se inscrever professores de escolas municipais, estaduais, federais e privadas.

A seleção é feita em três fases: a primeira acontecerá em outubro e é composta de um questionário e de uma avaliação didática, que irá examinar como o professor consegue entender os gaps de formação dos alunos e buscar soluções simples, práticas e lúdicas de transferir o conhecimento; a segunda, em novembro, é uma análise dos métodos usados pelo professor dentro e fora de sala de aula; a terceira é uma entrevista com o Comitê Acadêmico, que será realizada em dezembro. O foco das avaliações são os aspectos didáticos e humanos do ensino. Para mais informações, consulte o regulamento da OPMbr.

A iniciativa

A criação da OPMbr foi coordenada por um grupo de engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a partir da percepção de que a economia brasileira tem avançado em velocidade menor em comparação aos demais países em desenvolvimento. A OPMbr tem o apoio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com a Fundação Getúlio Vargas - Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp), com o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas (IMECC/Unicamp) e com a Universidade Federal do Ceará (UFC).

Da Redação com Agência Minas