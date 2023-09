Ar-condicionado ou ventilador? Como economizar energia durante uma onda de calor: dicas essenciais

Na segunda-feira (25), Sete Lagoas registrou a temperatura mais alta de sua história, atingindo 38,1°C, em meio a uma onda de calor que está varrendo o país. O uso intensificado de dispositivos como ventiladores e ar-condicionado se torna comum nesse período, o que pode resultar em contas de energia mais caras.

Foto: Reprodução Internet

Mas como é possível se manter refrescado e, ao mesmo tempo, economizar energia? De acordo com Thiago Batista, engenheiro de eficiência energética da Cemig, o consumo de aparelhos como ar-condicionado, geladeira e ventilador pode dobrar durante uma onda de calor, aumentando a demanda por eletricidade.

Segundo ele, o ventilador é a opção mais econômica entre esses equipamentos. No entanto, em dias de calor intenso, o ventilador por si só pode não ser suficiente. "Se você deixar o ventilador ligado por seis horas por dia, ele consumirá de 10 a 20 kilowatts (kW), o que resultará em um custo de aproximadamente R$16 a R$17. Entretanto, é importante ressaltar que, em condições extremas de calor, o ventilador pode não ser suficiente. Portanto, abrir as janelas para promover uma ventilação natural também é uma opção econômica", explica o engenheiro da Cemig.

Ar-condicionado pode aumentar a conta de energia em mais de R$ 100,

Enquanto o uso de um ventilador pode custar até R$ 18 por mês, o ar-condicionado pode chegar a R$ 122,5. Isso ocorre devido à maior potência do ar-condicionado e ao seu funcionamento semelhante ao de uma geladeira, removendo o ar quente do ambiente.

"Se você realmente precisa usar o ar-condicionado, a dica para economizar é manter as janelas e as cortinas fechadas e minimizar a troca de calor com o ambiente externo", aconselha Thiago.

O especialista também destaca que, para reduzir o impacto do ar-condicionado na conta de luz, é importante adquirir um aparelho com o selo Procel ou a etiqueta "A" do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), pois esses são os mais eficientes.

Veja o consumo mensal de energia de alguns eletrodomésticos

Foto: Arte Cemig

De acordo com a Cemig, os aparelhos que mais consomem energia são a máquina de gelo, seguida pela cervejeira, e o ar-condicionado em terceiro lugar, sendo o ventilador o eletrodoméstico mais econômico.

Dicas adicionais para economizar energia

Coloque o chuveiro na posição "verão" para reduzir o consumo de energia, economizando cerca de 30% em comparação com a potência máxima do aparelho. No entanto, é importante manter o tempo de banho controlado.

Desligue o ventilador ou o ar-condicionado quando ninguém estiver presente no ambiente para evitar o consumo desnecessário de energia.

Com essas dicas, você pode enfrentar uma onda de calor mantendo-se confortável e economizando energia ao mesmo tempo.

Da Redação com Itatiaia