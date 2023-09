Desenrola Brasil: Leilões encerram hoje e renegociação de dívidas inicia na próxima semana; confira

O Desenrola Brasil, um programa de renegociação de dívidas, está encerrando a fase de leilões hoje, quarta-feira (27). Conforme o cronograma do Ministério da Fazenda, na próxima semana será possível renegociar as dívidas da fase 2 do programa.

Foto: Reprodução Internet

Para conduzir os leilões, as empresas inscritas foram agrupadas em lotes, subdivididos em nove setores, com quatro categorias baseadas no tempo das dívidas.

Esses setores englobam empresas relacionadas à energia, saneamento, varejo, entre outros. As empresas que oferecerem os maiores descontos para a renegociação de suas dívidas com os consumidores garantirão sua participação no programa.

Fase 1 do Brasil em Andamento

Após a conclusão dos leilões, o programa dará início à Fase 1, destinada às pessoas físicas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no CadÚnico.

A renegociação poderá ser feita com valores de até R$ 5 mil, parcelados em até 60 vezes, com uma parcela mínima de R$ 50. A inscrição nos canais digitais do governo é necessária para participar do programa.

O governo informa que a plataforma desenvolvida para o programa será lançada na primeira semana de outubro. A pasta estima que quase R$ 79 bilhões de dívidas de até R$ 5 mil poderão ser renegociadas.

Da Redação com MoneyTimes