Justiça condena a 10 anos homem que divulgou fotos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz mortos

O indivíduo responsável por divulgar imagens das autópsias dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz foi sentenciado a 10 anos e três meses de prisão. A decisão contra André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, foi proferida na noite de quarta-feira (27).

A condenação de André Felipe abrange uma série de crimes, incluindo desrespeito aos corpos, disseminação de ideias nazistas, xenofobia, racismo contra nordestinos, uso de documentos públicos falsificados, atentado contra serviços essenciais (escolas) e instigação ao crime.

Foto: Reprodução YouTube / Gabriel Diniz canta Marília Mendonça

O juiz Max Abrahao Alves de Souza, da 2ª Vara Criminal de Santa Maria, afirmou que André Felipe agiu com o objetivo de "envergonhar e insultar" os artistas.

O magistrado destacou que, em relação ao crime de desrespeito aos corpos, houve uma "confissão franca e voluntária" por parte do réu. André Felipe Pereira admitiu ser o dono e administrador de um perfil que ele utilizou para compartilhar, através da rede social X, antigamente conhecida como Twitter, links que redirecionavam os usuários para fotos dos cadáveres de Marília Mendonça e Gabriel Diniz. Um laudo da perícia criminal feita em seu celular corroborou a acusação.

Um agente da Polícia Civil também informou no processo que recebeu do Ministério da Justiça, durante a investigação "Escola Segura", informações de que o mesmo perfil havia sido usado para postagens "ameaçadoras com armas de fogo e racistas". A investigação apontou que a conta estava vinculada ao réu e era usada para divulgar as fotos dos artistas falecidos.

Na mesma sentença, a Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do condenado, que está detido desde abril deste ano.

De acordo com informações obtidas pela CNN junto a investigadores no dia da prisão, o indivíduo teve acesso a imagens tiradas durante as autópsias dos cantores Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Cristiano Araújo, e compartilhava o conteúdo de forma indiscriminada. Os dois primeiros artistas morreram em um acidente de avião, enquanto Araújo perdeu a vida em um acidente de carro.

da redação com CNN Brasil