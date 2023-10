Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 9 milhões

No sorteio que acontecerá neste sábado, dia 30, a Mega-Sena promete distribuir um prêmio estimado em impressionantes R$ 9 milhões. As esperançosas apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos até as 19h, no horário de Brasília. Os locais disponíveis para efetuar os jogos incluem as lotéricas espalhadas por todo o país, o portal Loterias Caixa e o aplicativo Loterias Caixa.

Foto: Reprodução/Internet

No último sorteio, a ansiedade dos apostadores não foi recompensada, uma vez que nenhum deles acertou os números sorteados, resultando no acúmulo do prêmio. Os sorteios da Mega-Sena acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A aposta mínima, composta por seis dezenas, tem o valor de R$ 5.

Segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal, se apenas um sortudo apostador cravar o prêmio principal neste sorteio e optar por investir na poupança, esse valor renderá aproximadamente R$ 61 mil já no primeiro mês. Caso a preferência seja investir em jet skis, o prêmio será suficiente para adquirir 36 motos aquáticas, pagando R$ 250 mil por unidade.

Neste jogo, os vencedores são aqueles que acertarem seis, cinco ou quatro dos números sorteados, dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para aumentar as chances de ganhar, é possível marcar até 20 dezenas ou ainda participar dos bolões oferecidos pelas lotéricas.

O sorteio do concurso 2.639 está programado para ocorrer a partir das 20h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). Este evento emocionante pode ser acompanhado ao vivo através das redes sociais da Caixa.

Destaque para a +Milionária

Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal também realiza o sorteio do concurso 82 da +Milionária, uma loteria que realiza sorteios nas quartas-feiras e sábados, com um prêmio que pode chegar a incríveis R$ 77 milhões.

A +Milionária se diferencia por oferecer múltiplas faixas de premiação. Se um apostador único conquistar o prêmio principal e escolher aplicá-lo na poupança, receberá um rendimento de R$ 523,4 mil logo no primeiro mês.

Para fazer uma aposta simples na +Milionária, composta por seis números e dois trevos, é necessário desembolsar R$ 6. Para aqueles que desejam tentar a sorte com apostas múltiplas, é possível selecionar de seis a 12 números e de dois a seis trevos. Nas lotéricas, também é viável participar de bolões, uma opção adicional para os apostadores em busca da fortuna.

Da redação com Agência Brasil