Mãe dá à luz a seis bebês em 10 minutos; paciente teve parto através de cesária

Em um evento extraordinário e comovente, seis irmãos – Théo, Matteu, Lucca, Henry, Eloá e Maytê – vieram ao mundo na tarde de domingo, 1º de outubro, em Colatina, Espírito Santo. Quezia Romualdo, de 29 anos, passou por uma cesariana que durou cerca de 10 minutos no São Bernardo Apart Hospital, um hospital local. A gravidez de sêxtuplos aconteceu de forma inesperada e surpreendeu a família inteira.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

Antes do parto, Quezia compartilhou um momento de ansiedade com seus seguidores no Instagram, pedindo orações para seu próprio bem-estar e o dos bebês. A operação de parto foi complexa e contou com a participação de uma equipe de 32 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Após o nascimento, que ocorreu às 17h10, Quezia permaneceu em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, enquanto os recém-nascidos foram encaminhados para a UTI infantil, onde receberam cuidados especiais.

Da Redação com PLOX