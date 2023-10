Novo passaporte brasileiro começa a ser emitido nesta terça (03), veja o que muda

A partir desta terça-feira (3), os brasileiros terão a oportunidade de obter o Novo Passaporte Brasileiro (NPB), uma iniciativa que visa aprimorar a segurança do documento de viagem. A emissão do NPB será realizada no Brasil pela Polícia Federal (PF), marcando uma importante mudança no processo de obtenção de passaportes no país.

Foto: Divulgação

No entanto, para os brasileiros que se encontram no exterior, a obtenção do novo passaporte ocorrerá apenas em 2024, por meio dos Postos do Itamaraty nas embaixadas e consulados brasileiros. O Governo informa que durante esse período de transição, tanto o modelo atual quanto o NPB estarão em circulação.

O Novo Passaporte Brasileiro apresenta várias melhorias em relação ao seu antecessor. Destacam-se figuras que representam a flora e a fauna brasileiras em várias de suas páginas, imagens visíveis apenas sob luz ultravioleta e um aumento nas marcas d'água, todas destinadas a reforçar a segurança do documento contra fraudes.

A última grande atualização no passaporte ocorreu em 2015, quando o chip foi introduzido e o prazo de validade aumentou para 10 anos.

É importante destacar que a troca pelo novo passaporte não é obrigatória, a menos que o documento atual esteja prestes a vencer. A validade do passaporte continua sendo de dez anos.

Quanto aos custos, o governo anunciou que a taxa de emissão permanecerá a mesma, atualmente em R$ 257,25 para o passaporte comum. Em casos de urgência ou emergência, a taxa é de R$ 334,42. É importante observar que a taxa pode aumentar se a pessoa deixar seu passaporte anterior vencer.

Uma mudança notável no design do passaporte é a volta do brasão da República na capa, substituindo as estrelas do Cruzeiro do Sul.

Na página com os dados do cidadão, a foto será em preto e branco, formada com base nos dados biométricos da pessoa, além de uma foto colorida tirada no momento da solicitação do documento.

Para solicitar o novo passaporte, basta acessar o sistema do governo federal, preencher um formulário, pagar a taxa correspondente e agendar um atendimento na data disponível. A apresentação da documentação original é necessária, especialmente no caso da segunda via.

Da redação

Fonte: G1