PIX Automático: Banco Central adia lançamento para outubro de 2024; veja como vai funcionar

Nesta quarta-feira (04), o Banco Central anunciou uma mudança no cronograma de lançamento do Pix Automático. Antes previsto para abril de 2024, o lançamento agora está agendado para outubro do mesmo ano. A decisão foi tomada devido à complexidade do produto, aos requisitos de desenvolvimento envolvendo múltiplos participantes, à definição das estratégias comerciais por parte das instituições participantes do Pix e a questões organizacionais internas do Banco Central.

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

O Pix Automático, uma extensão do sistema de pagamento instantâneo Pix, oferecerá aos usuários a capacidade de autorizar pagamentos recorrentes sem a necessidade de aprovar cada transação individualmente. Isso significa que faturas recorrentes, como contas de água, energia, telefone, assinaturas de serviços como internet, streaming e notícias, mensalidades de escolas, clubes, condomínios, planos de saúde, além de serviços financeiros como seguros, empréstimos e consórcios, poderão ser pagos de forma automatizada.

Carlos Eduardo Brandt, chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix, destacou que o Pix Automático será flexível e adaptável às necessidades das empresas de todos os setores e tamanhos, sejam negócios físicos ou digitais. Ele ressaltou que o produto está sendo projetado para oferecer múltiplas formas de ativação por parte dos pagadores, de acordo com as necessidades de cada empresa.

O novo cronograma prevê a publicação de todas as diretrizes do Pix Automático em dezembro deste ano. As instituições financeiras terão de janeiro a agosto de 2024 para desenvolver seus sistemas, seguido pelos testes homologatórios programados para agosto e setembro do mesmo ano.

Após o lançamento do Pix Automático em outubro de 2024, o Banco Central planeja continuar aperfeiçoando o serviço. Futuras atualizações podem incluir funcionalidades como a portabilidade das autorizações para usar a conta de outra instituição e a definição de priorização de pagamentos programados para o mesmo dia, entre outras melhorias.

Além disso, na 20ª reunião plenária do Fórum Pix realizada na terça-feira, foi discutida a possibilidade de criação de canais de denúncia de suspeitas de fraude diretamente nos aplicativos do Pix. Embora alguns bancos já ofereçam essa funcionalidade, a proposta é torná-la uma recomendação inicialmente, podendo se tornar obrigatória no futuro. O objetivo é agilizar o processo de denúncia e aumentar as chances de recuperação de valores em casos de fraudes.

Outros tópicos debatidos no Fórum Pix incluíram o aperfeiçoamento dos procedimentos para comunicação de vazamento de dados pessoais, a definição de critérios objetivos para a responsabilidade dos participantes na gestão do risco de fraude e a possibilidade de tornar obrigatório o cadastro de dispositivos para a realização de transações Pix, entre outras questões importantes para a evolução do sistema de pagamento instantâneo no Brasil.

