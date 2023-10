Preparação final para o Enem: Dicas dos professores a um mês da prova

A um mês do início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ênfase deve ser na revisão dos conteúdos, principalmente através da resolução de provas antigas do Enem. "Este não é o momento para adquirir novos conhecimentos, mas sim para revisar os tópicos, preferencialmente por meio da prática de exercícios", destaca Noslen Borges, professor de Língua Portuguesa e criador de um canal de conteúdo no YouTube.

Imagem: Agência Brasil

A resolução de provas antigas é uma ferramenta valiosa para que os estudantes identifiquem os tópicos em que ainda têm dúvidas, permitindo que se foquem na revisão dessas áreas com maior atenção. Contudo, de acordo com os professores, o objetivo principal é praticar o controle do tempo e familiarizar-se com a estrutura das provas.

"Revisitar as provas anteriores com a mentalidade de memorizar e compreender a estrutura da prova é fundamental. Mais do que apenas os conteúdos, é importante considerar o estilo das questões e a abordagem utilizada. O Enem tende a ser previsível, com uma abordagem semelhante a cada ano", afirma a professora Carol Mendonça, do canal Português para Desesperados.

A professora Carol explica que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) enfatiza mais a metodologia de resolução das questões do que o conteúdo em si, especialmente na prova de Português. Segundo ela, isso possui vantagens e desvantagens, já que não é necessário ter um conhecimento profundo dos tópicos, mas é essencial conhecer bem a estrutura do exame. Portanto, é fundamental resolver questões de provas anteriores, não apenas para os estudantes que se prepararam, mas também para aqueles que não tiveram tempo de estudar. A professora Carol destaca a importância de refazer, pelo menos, as provas dos últimos três anos.

Além disso, a professora oferece outra dica valiosa para os últimos dias de preparação, que é praticar o preenchimento do cartão-resposta. Isso permite que os alunos identifiquem se preferem preencher cada questão no cartão assim que respondem no caderno de questões ou se é mais conveniente marcar todas as respostas no final. Carol sugere reservar pelo menos 20 minutos para preencher o cartão-resposta, já que ele é extenso, e um erro no início pode complicar todo o processo. Portanto, praticar esse exercício ajuda a simular qual abordagem funciona melhor para cada aluno.

No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira (Inep), estão disponíveis as provas e os gabaritos da aplicação regular, da digital, e também as versões da prova em libras e para pessoas privadas de liberdade.

Nessa reta final do Enem, ainda dá tempo de praticar a redação, considerada fundamental para uma boa classificação no exame. “Tem que fazer pelo menos umas duas redações por semana e dar para algum professor corrigir, para entender onde você pode melhorar”, aconselha Noslen.

A professora de redação Roberta Panza, da plataforma de estudos Descomplica, sugere que os estudantes aproveitem esses últimos dias para reler os textos de redações que eles já fizeram e também trocar os textos entre os colegas. Ela diz que o foco do estudo deve ser para atores sociais como escola, mídia, governo e iniciativa privada. “Nessa reta final, é o momento de eles construírem repertório, que é algo que eles temem muito. Então, é preciso trabalhar como esses atores sociais são responsáveis por muitos problemas que atravessam os diversos temas que já caíram e que podem cair no Enem”, diz.

Para se preparar para o Enem, também é importante que os alunos acompanhem de perto os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. A prova costuma abordar assuntos da atualidade, tanto em perguntas específicas como em textos que subsidiam as questões e na própria redação.

Por isso, a sugestão dos professores é aproveitar essa reta final para colocar em dia a leitura de notícias sobre o que aconteceu nos últimos meses. “É bom investir na leitura de notícias de vários veículos diferentes, para ver como cada veículo aborda aquele assunto”, diz o professor Noslen, alertando que a fonte de informação deve ser veículos que têm referência e validação.

Conciliar o estudo com momentos de descanso e lazer também é fundamental nesse último mês. “Agora é hora de o aluno entender que a maior parte do trabalho já está, ou já deveria estar, pronta. Não há grandes milagres que se possa fazer, e manter a cabeça no lugar fará toda a diferença no dia da prova. Portanto, nada de fazer maratonas intermináveis de estudo, que mais cansam do que ajudam”, diz a professora Ávila Oliveira, coordenadora do pré-vestibular Unificado, de Porto Alegre (RS).

Redação e notícias

Datas e horários

O Enem 2023 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. No segundo dia, de Ciências da Natureza e Matemática.

Nos dois dias, a abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h, pelo horário de Brasília. O início da prova está marcado para às 13h30 nos dois dias de prova, mas o horário de término é diferente: no dia 5 de novembro, as provas terminam às 19h e no dia 12 de novembro, às 18h30.

Da Redação com Agência Brasil