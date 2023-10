Petrobras paga R$ 4 milhões à Globo por um comercial de 2 minutos

No último dia 3, durante a transmissão do Jornal Nacional, muitos telespectadores foram surpreendidos com um comercial da Petrobras, que pagou quase R$ 4 milhões à Globo pela publicidade, conforme relato da Folha de S. Paulo. O anúncio, com 120 segundos de duração, foi notável por ser consideravelmente longo em comparação com os comerciais típicos de 30 segundos a um minuto na televisão.

Esse comercial especial celebrou os 70 anos da estatal petrolífera e foi veiculado entre a escalada e as notícias apresentadas por William Bonner e Renata Vasconcellos. Esse formato inédito na história da emissora foi acordado diretamente entre a Petrobras e a Globo.

A Petrobras terminou o segundo trimestre de 2023 registrando uma queda de 47% em comparação com o lucro apurado no mesmo intervalo do ano anterior.

A peça publicitária foi classificada como um "golden break duplo", devido ao seu dobro de duração em relação aos anúncios padrão nesse espaço, que costumam variar de 30 a 60 segundos. O "golden break" é uma estratégia publicitária na qual uma empresa paga para ter um comercial de TV exibindo exclusivamente sua marca, sem outros anunciantes, sejam concorrentes ou não.

A prática de intervalos exclusivos é comum em todas as emissoras, especialmente na Globo. Segundo informações da Folha, o preço fixo para um intervalo exclusivo durante o Jornal Nacional não está sujeito a descontos na negociação e custa aproximadamente R$ 1,9 milhão. No entanto, devido à opção da Petrobras por um tempo dobrado, a empresa pagou cerca de R$ 3,8 milhões.

A peça publicitária, intitulada "A Energia do Amanhã," foi produzida pela agência Ogilvy e apresentou uma narrativa que transportou os espectadores através do tempo, contando a história e os momentos significativos das sete décadas de evolução e transformação da Petrobras.

Esse comercial gerou debates nas redes sociais, com muitos setores questionando a parceria entre a Globo e o governo Lula.

da redação com informações da Folha de S. Paulo