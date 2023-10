Shopee começa a vender produtos de até 50 dólares com imposto zerado

A Shopee iniciou, nesta sexta-feira (6), a venda de produtos de até 50 dólares com imposto de importação zerado. A medida só foi possível após a varejista chinesa aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que zera os tributos de importação para compras on-line feitas no exterior.

Foto: Shopee / Ilustração

Além de zerar o imposto de importação, o programa do Governo Federal ainda pode agilizar a liberação dos produtos que chegam de fora do país e costumam ficar “travados” por semanas e até meses por conta do serviço aduaneiro.

Apesar do imposto de tributação ter sido zerado nas compras de até US$ 50 dólares, os produtos não estão livres de cobranças, já que, nessas transações, ainda será cobrado 17% de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços (ICMS). Compras com valor maior do que US$ 50 são taxadas em 60% pelo Imposto de Importação, além do ICMS.

Com o Remessa Conforme, os produtos importados passam pelo “canal verde”, que libera os itens de forma automática para a Receita Federal desde que as varejistas repassem os dados da compra para as transportadoras de forma antecipada. Além da Shopee, as empresas Mercado Livre, Shein e AliExpress já foram certificadas pelo programa. A Amazon aguarda retorno do governo.

Com Itatiaia