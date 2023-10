Qual o MELHOR combustível para se usar em carros flex: gasolina ou etanol? Saiba aqui

Você já se perguntou qual é a melhor escolha de combustível para carros flex: gasolina ou etanol? A resposta pode surpreendê-lo. O consumo de combustível pode afetar a autonomia do veículo, mas a decisão não é tão simples e depende de vários fatores, incluindo o tipo de motor e a finalidade de uso do carro. Neste artigo, vamos explorar esses aspectos para ajudá-lo a tomar a decisão certa na hora de abastecer.

Foto: institutocombustivellegal.org.br

Diferenças entre os tipos de combustível

Os carros flex, que aceitam tanto etanol quanto gasolina, trouxeram uma revolução para o mercado automobilístico brasileiro. No entanto, essa versatilidade também gerou dúvidas. Alexandre Neves, professor de Engenharia Mecânica na Universidade Anhembi Morumbi, sugere uma abordagem simples para determinar qual combustível é mais vantajoso para você. Ele recomenda abastecer o carro primeiro apenas com gasolina e observar o consumo. No próximo abastecimento, use apenas etanol. Se a diferença de consumo entre os dois combustíveis for em torno de 30%, a escolha mais econômica é optar pelo combustível mais barato.

A variação no consumo e no desempenho do veículo, dependendo do tipo de combustível, está relacionada à potência do motor. Por exemplo, um motor 2.0, mais potente, tende a ter um desempenho superior, mas consome mais combustível. Por outro lado, um motor 1.0, menos potente, é geralmente mais econômico.

A finalidade de uso do carro também influencia na escolha do combustível. Se você utiliza o veículo principalmente em trajetos urbanos e curtos, o etanol pode ser uma opção interessante devido à sua agilidade de resposta e, em algumas regiões, ao preço mais baixo. Para viagens longas, a gasolina é preferível, pois oferece uma maior autonomia, o que pode ser crucial em rodovias onde não há postos de combustível frequentes.

Mistura de etanol e gasolina

Uma alternativa que tem ganhado popularidade é a mistura de etanol e gasolina no tanque. Neves destaca que essa combinação não prejudica o veículo. No entanto, os benefícios dependem da octanagem do combustível. O álcool, devido à sua alta taxa de compressão, ocupa mais espaço no motor, resultando em maior potência. Portanto, é recomendado abastecer predominantemente com um dos combustíveis para otimizar o funcionamento do motor, permitindo que o sensor identifique qual substância está sendo mais utilizada.

Desempenho do motor

Uma pergunta comum entre os proprietários de carros flex é qual combustível proporciona o melhor desempenho. O etanol, derivado da cana-de-açúcar, possui uma octanagem mais alta que a gasolina, permitindo que o motor seja calibrado para obter o máximo de desempenho. No entanto, o consumo de etanol é entre 25% a 35% maior do que o da gasolina, o que significa que você terá que abastecer com mais frequência.

Embora muitos afirmem que a diferença de consumo entre os dois combustíveis seja de cerca de 30%, esse número pode variar de acordo com vários fatores, como o design do motor e a qualidade dos combustíveis. Portanto, se você deseja equilibrar desempenho e autonomia, uma solução pode ser abastecer com uma mistura de etanol e gasolina.

Da Redação com Pronatec