VÍDEO: PM abre investigação sobre policial que pediu adolescente em casamento

O Comando da Polícia Militar de Pernambuco informou nesta segunda-feira (9) que abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar contra um policial filmado pedindo uma adolescente de 15 anos em casamento na frente de uma escola pública do ensino fundamental. O caso aconteceu em Toritama, no agreste pernambucano, e viralizou nas redes sociais no fim de semana.

Mas e esse vídeo de um policial de Pernambuco pedindo em casamento uma MENINA DE 15 ANOS, NA SAÍDA DA ESCOLA?

Mas e esse vídeo de um policial de Pernambuco pedindo em casamento uma MENINA DE 15 ANOS, NA SAÍDA DA ESCOLA?

ESTÁ TUDO CERTO?

O policial filmado é terceiro-sargento e atua no Bepi (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior), que informou que apura os fatos. O nome do militar e a data do pedido de casamento não foram informados. No vídeo, o PM aparece fardado. A gravação mostra o policial chegando à escola e chamando a menor, que sorri e recebe um buquê de flores e uma caixinha onde estavam as alianças.

O policial se ajoelha, e a adolescente recebe os presentes e um beijo do militar, para risos e comemorações de colegas da escola que acompanharam tudo. Ele coloca o anel no dedo da menina, recebendo um abraço em seguida da garota.

A sequência de imagens gerou críticas nas redes socais principalmente por causa da idade da adolescente. No Brasil, o casamento só é permitido a partir dos 16 anos de idade e com autorização dos pais. Não é possível ver nas imagens se ele usou um carro da PM para chegar ao local.

A Prefeitura de Toritama, responsável pelo colégio onde a menina estuda, não quis comentar o caso por ter ocorrido do lado de fora da escola.

